США готовили ядерный удар по СССР после Второй мировой войны

Соединенные Штаты Америки в 1945 году подготовили план ядерной атаки на Советский Союз. Так, на Москву и тогдашний Ленинград якобы должны были полететь по 6 атомных бомб.

Такие данные опубликовал легендарный разоблачитель Дэниел Эллсберг. В 1971 году он опубликовал "документы Пентагона", а сейчас готовится к выходу его книга "Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны". Отрывки из нее опубликовало издание "Лента.ру".

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30 августа 1945 года, всего через 2 недели после капитуляции Японии, генерал-майор Лорис Норстад, заместитель начальника штаба ВВС по планированию, направил генералу Гровсу документ, где в качестве цели возможного будущего ядерного удара фигурировали 15 "ключевых советских городов" во главе с Москвой и 20 "крупных советских городов", включая Ленинград,

– цитирует автора российское издание.

По информации обличителя, США собирались сбросить по 6 атомных бомб на Москву и Ленинград.

В своей книге Эллсберг убеждает, что первый официальный план войны против СССР Вашингтон разработал в ноябре 1947 года. Он предусматривал сбрасывание 34 бомб на 24 советских города. Однако в то время в арсенале США было только 7 бомб, которые находились в состоянии боевой готовности.