Фото приказа Сталина о бомбардировке Берлина опубликовали в сети

Министерство обороны России опубликовало подборку секретных документов из фондов Центрального архива ведомства. Среди них обнаружена копия рукописного приказа руководителя СССР Иосифа Сталина 1941 года о бомбардировке Берлина.

Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

Согласно сообщению, Минобороны снимает гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков ко Дню Военно-воздушных сил России.

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"Особое место занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку его главы И. В. Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии совершить бомбовый налет на немецкую столицу Берлин", – говорится в сообщении.



Рассекреченная копия приказа Сталина о бомбардировке Берлина