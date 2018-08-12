Фото приказа Сталина о бомбардировке Берлина опубликовали в сети
Министерство обороны России опубликовало подборку секретных документов из фондов Центрального архива ведомства. Среди них обнаружена копия рукописного приказа руководителя СССР Иосифа Сталина 1941 года о бомбардировке Берлина.
Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.
Согласно сообщению, Минобороны снимает гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков ко Дню Военно-воздушных сил России.
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"Особое место занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку его главы И. В. Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии совершить бомбовый налет на немецкую столицу Берлин", – говорится в сообщении.
Рассекреченная копия приказа Сталина о бомбардировке Берлина