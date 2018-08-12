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Фото наказу Сталіна про бомбардування Берліна опублікували у мережі

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Фото наказу Сталіна про бомбардування Берліна опублікували у мережі
/ Фото з вільних мереж

Міністерство оборони Росії опублікувало добірку секретних документів з фондів Центрального архіву відомства. Серед них виявлена копія рукописного наказу керівника СРСР Йосипа Сталіна 1941 року про бомбардування Берліна.

Про це повідомляється на сайті російського оборонного відомства.

Згідно з повідомленням, Міноборони знімає гриф секретності з наказів, доручень, нагородних документів, облікових карток і бойових листків до Дня Військово-повітряних сил Росії.

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"Особливе місце займає копія рукописного наказу Державного комітету оборони СРСР, складеного під диктовку його голови Й. В. Сталіна о 2 годині ночі з 8 на 9 серпня 1941 року. Документ зобов'язував командира 81-ї авіадивізії здійснити бомбовий наліт на німецьку столицю Берлін", – мовиться в повідомленні.

Сталін СРСР документ бомбардування Берлін історія
Розсекречена копія наказу Сталіна про бомбардування Берліна

Теги: Новини політики Новини Росії Історія СРСР війна
Джерело: 24 Канал
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