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Советские пули летали над головами людей: 50 годовщина оккупации Чехословакии

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Сегодня исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками и странами-членами Варшавского договора. В 1968 году в Чехословакию входит многотысячное войско стран Варшавского договора во главе с СССР.

Военные силой подавили восстание, которое получило название "Пражская весна". Жертвами кровавых столкновений стали больше сотни человек.

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Сегодня в Праге возле здания Чешского радио проведут торжественные мероприятия. Именно там 50 лет назад прошли самые тяжелые бои, а вот пророссийский президент Чехии Милош Земан на памятные мероприятия не придет. Он сказал, вспоминать то, что было полвека назад, нет смысла. Такое решение в правительстве страны раскритиковали, так как это не первый год глава государства игнорирует мероприятия в память об оккупации Чехословакии.

Тогда советские танки ездили по улицам Праги, а пули летали прямо над головами обычных граждан. Жарче всего было возле здания Чешского общественного радио. Во время столкновений с оккупантами там погибли 15 гражданских людей.

Оккупационные силы проводили обыски, глушили вещание СМИ и стреляли в несогласных, которые выходили на демонстрации против оккупации. Тысячи чехов, которые оказались под давлением советских войск, были вынуждены эмигрировать.

Советское вторжение в Чехословакию получило название операция "Дунай". Ее цель заключалась в смене руководства страны и установлении в Чехословацкой Республике лояльного к СССР режима. Как следствие, советские войска в ЧССР оставались до 1991 года.

До того времени Прага находилась под политическим давлением Москвы. СССР давно уже нет на карте мира, но тактика подавления несогласных, которую практиковали в Кремле в те времена, не изменилась. В новом тысячелетии Москва также применяет силу для отстаивания собственных геополитических интересов. Сейчас на себе это испытывает Украина.

Теги: История СССР Словакия Чехия
Источник: 24 канал
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