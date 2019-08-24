День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
Украинцы активно празднуют День Независимости и публикуют в социальных сетях яркие фото в вышиванках и с национальными флагами. В частности, очень умиляют фото с детьми в национальной одежде.
С 28-й годовщиной независимости Украинской уже поздравили известные звезды, которые тоже делились в сети своими фото по случаю праздника, а также политики. А в Киеве прошла Шествие Достоинства, где свои поздравления произнес президент Владимир Зеленский.
Смотрите, как проходит День Независимости в Украине: фото, видео
Источник: 24 канал
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