День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
Українці активно святкують День Незалежності і публікують у соціальних мережах яскраві фото у вишиванках і з національними прапорами. Зокрема, дуже зворушують фото з дітьми в національному одязі.
З 28-ю річницею незалежності українців уже привітали відомі зірки, які теж ділилися в мережі своїми фото з нагоди свята, а також політики. А в Києві пройшла Хода Гідності, де свої вітання виголосив президент Володимир Зеленський.
Дивіться, як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео
Джерело: 24 канал
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