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      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото

      81 Читать новость на русском
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото

      Українці активно святкують День Незалежності і публікують у соціальних мережах яскраві фото у вишиванках і з національними прапорами. Зокрема, дуже зворушують фото з дітьми в національному одязі.

      З 28-ю річницею незалежності українців уже привітали відомі зірки, які теж ділилися в мережі своїми фото з нагоди свята, а також політики. А в Києві пройшла Хода Гідності, де свої вітання виголосив президент Володимир Зеленський.

      Дивіться, як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      "Не стидайся - то твоя земля Не стидайся - то Україна Добре там є де нас нема Стань для батька нормальним сином Ти знову купиш cтруйові німецькі шузи Твої вуха давно вже звикли до чужої музики На твоїх губах застигла гримаса болю Чому я тут ще - я хочу давно на волю! Не твоя вина - шо ти батька свого син А твоя біда - не вміти бути ним" ... "Ти сам собі країна! Зроби порядок в своїй голові" (С) Скрябін. Актуально як ніколи . #Україна це ми! #happyindependenceday #ukrainian #ukrainianfamily #ukrainiangirl #ukrainianboy #baby_markie #motherland #motherfatherson #motherslove #amazing #familylook #embroidered #embroideredshirt #embroidereddress @gusak_design #sunflowersfield #photoshooting @oksana.cherep #деньнезалежності #самсобікраїна #вишиванка #генетичнийкод

      Публикация от tin' (@natalia_tin)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #independenceday Нам много раз предлагали переехать в другую страну и все удивлялись почему же мы отказывались, есть же финансовая возможность и на рынке заграничного труда Олегу предлагали космические зарплаты, но мы патриоты, легче всего приехать на все готовое, а труднее создавать что-то действительно ценное для нашей страны, хотела сегодня рассказать об уникальном продукте который создаёт компания мужа, но ещё не пришло время, но вскоре Вы обо всем прочитаете на страничках Форбс ? Я люблю Украину всем сердцем и верю в лучшее будущее для нашей страны ️ Любимое фото от любимого фотографа @vikkigai

      Публикация от Instamama| Travel |Flowermama (@juliamirg)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Публикация от Euff Lia (@euff_lia)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      З Днем Незалежності! Щиро бажаю всім співвітчизникам та всій нашій країні успіху та витримки у подоланні всіх викликів! Дякую @toprunners_ за чудовий святковий івент #ЗабігуПирогово на честь свята у такій мальовничій локації! Дистанція у 10 км з підйомами та спусками - було челенджно! А також дякую за дуже круті срібні кулони у формі мапи нашої держави! #ДеньНезалежності #IndependenceDay #toprunners #running

      Публикация от Roman Skritskiy (@roman.skritskiy)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня, в день очередной годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах на благо нашей Родины. Пускай каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой державы, которой смогут гордиться наши дети... #зісвятомукраїно #зднемнезалежності #деньнезалежності #мояукраїночка #Ариша #Арина #Ариха #Павлушкина #мамавдекрете #счастливаямама #культурныйдекрет #буднимамы #мама24на7 #декретныебудни #успетьвсе #мамаможет #декретнеповодсидетьдома #совмещаемприятноесполезным #мыбезделанесидим #жизньбезфильтров #вгармониисмиром #люблютебямоястрана #красотавокругнас #наслаждаемсяприродой️ #яжемать #мамавдекрете #счастливаямама️ #буднимамы #культурныйдекрет #когдапростосчастливы #моментысчастья #декретныебудни

      Публикация от Инна (@innabellinka)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      З Днем Незалежності, Україно!️ Процвітання та миру тобі рідна! . . . #деньнезалежності #деньнезависимости #деньнезалежності #ямама #ямама #ямамадочки #доченька #дочка #дочкиматери #блогерукраина #блогукраїнською #дети #мамавдекрете #мама #мамаблогер #мамадочки #дочкиматери #мамадівчинки #bestmoms_ua #мамавдекреті #мамавдекретеукраина #фотодети #followforfollowback #інстамама #українськийконтент #мамиукраїни #polinasergiivna #україна #україна #ukraine #ukrainiangirl

      Публикация от Маша Перова (Тимошик) (@masha___perova)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Я виросла в маленькому містечку Попасна на Луганщині. Ходила в російську школу, де українська мова була 1-2 рази на тиждень і все. Більше українську мову я не чула- ні на екрані телевізора, ні по радіо. Але в середній і старшій школі у нас була вчитель української мови і літератури Петренко Тетяна Юріївна, яка привила любов до рідної мови та Батьківщини ( згадую ті миті, коли в школі ручкою виводиш таке довге і великозначне слово). Я почала читати українські книжки, пробувала розмовляти вдома українською ( чим дратувала родичів). В Одесі зустріла мого майбутнього чоловіка і на моє запитання, чи подобається йому українська мова ( ми спілкувались на російській), він відповів що "звичайно що подобається". Після тієї розмови він зі мною спілкується українською Я відповідаю зазвичай російською, але і ловлю себе, коли "тараторю" на українській. Хотіла зателефонувати Тетяні Юрївній та подякувати за її посвяту і добрий слід в моєму житті, але не знайшла номер її телефону. Зі святом! #ukraine #деньнезалежності #familylook #bandurafamily

      Публикация от Фотограф Одесса Юлия Бандура (@yuliyabandura)

       

      blog_ava
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      сьогодні
      4158
      Теги: Новини України День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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