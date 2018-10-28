День освобождения от нацистов: страшные воспоминания очевидцев

28 октября – День освобождения Украины от нацистов, 74 года назад с территории нашей страны выгнали нацистов.

Город, который оккупанты оставили последним был – Хуст.

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Украинцы с нетерпением ждали освобождения, ведь стали жертвами агрессии в первый день Второй Мировой – 1 сентября 1939.

После 6 лет немецкой оккупации советские войска встречали с цветами, ведь верили, что освобождение принесет мир и покой. Однако тех, кто выжил в горниле войны тоталитарная власть сразу записала в предатели.

Когда бежали немцы, а они тогда награбили продуктов, мешки с мукой, зерном и то все пооставляли, то все дети и не только, крестьяне сбежались и давай то все подбирать,

– вспомнила ребенок войны Лариса Шулежко.

Официально Днем освобождения считают – 28 октября 1944, но историки говорят, что дата условна.

Это освобождение центра Закарпатья – Ужгород, Хуст. А дальше шли бои и подтверждением этому является похоронки на украинцев, погибших в 1 и 2 декаде ноября. На современных границах еще шли бои, хотя юридически территория эта была чехословацкой под оккупацией Венгрии,

– отметила сотрудница Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Наталья Гамарник.

Ер осенью 1944-го уже было понятно, что планы Гитлера относительно Украины не осуществились.

За 40 месяцев войны Украина потеряла от 8 до 1 миллионов человек. Больше всего погибших было среди мирного населения. Нацисты сожгли более 700 украинских городов и поселков и более 28 тысяч деревень. Из них почти 500 вместе с людьми. Еще 2 миллиона 400 тысяч украинцев вывезли на принудительные работы в Германию. Были подорваны сотни предприятий, в огне погибли библиотечные фонды, музеи и коллекции.

После войны более 500 тысяч ценных вещей и документов вернули. Сотни тысяч еще ждут возвращения, в частности, из России. Изгнав врага, украинцы были без ума от счастья. Но эйфорию быстро заменил страх.

Карательные меры в отношении тех, кто был в оккупации советской властью разрабатывались еще когда территория освобождалась. Власти уже решали, как будут разбираться с теми, кто жил в оккупации, – отметила Наталья Гамарник.

Семья Ларисы Шулежко, сразу почувствовала те преследования на себе. Потому что ее мама после освобождения получила клеймо предательницы. Так как для создания детского дома просила помощи у немцев. Она пыталась любой ценой спасти сирот.



Александра Шулежко

Вместе с тем в 90-х, Александре Шулежко, присвоили звание "Праведник народов мира", ведь среди спасенных детей были и еврейские дети.

После войны преследованиям подверглись крымские татары. Сразу после освобождения полуострова их депортировали в отдаленные регионы Союза. Мол, за то что сотрудничали с немцами.

В этом обвиняли всех, кто смог выжить на оккупированной территории или вернулся из немецкой неволи. Всех приравнивали к предателям. С родственниками пропавших без вести тоже не церемонились. Не имеет похоронки – нет помощи от государства.

Поэтому, те кто выжил в той страшной войне пытались скрыть, что были на оккупированной территории. Свободно говорить об этом смогли только после развала Союза.