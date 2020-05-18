Депортация крымских татар: СБУ обнародовала архивы КГБ того времени
В День памяти геноцида крымскотатарского народа СБУ обнародовала архивы КГБ. В одном из документов говорилось о попытках крымских татар вернуться домой после более 20 лет изгнания.
В документе из архива КГБ упоминается, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. Об этом сообщили в СБУ.
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Что известно о деле КГБ
Документ датирован 1967 годом. В нем председатель КГБ при Совете министров УССР Никитченко докладывает руководству Компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение.
Его довели до отчаяния постоянные отказы советской власти, которые запрещали возвращение в Крым.
СБУ обнародовала архивы КГБ / Фото СБУ
Кто такой Абдураим Решидов
- Это национальный герой крымскотатарского народа. Он был летчиком во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета.
- За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но после запросов о возвращении в Крым Решидов стал считаться "провокатором".
- Предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его.
Что следует знать о депортации крымских татар
- 18 мая в Украине чествуют память жертв депортации крымскотатарского народа.
- Именно в этот день 1944 года НКВД провел массовую "этническую чистку". Тогда в Крым направили 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. 18 мая, в 4 часа утра, началась операция по принудительному переселению крымских татар.
- Операция закончилась 20 мая в 16 часов. За двое с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч человек. В пути многие умерли, не выдержав тяжелой дороги.
- Более 150 тысяч крымских татар переселили в Узбекистан. Небольшие группы – в Казахстан, Таджикистан, Марийской АССР, на Урал и в Костромскую область. 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев". Он предусматривал много ограничений.
- В отличие от других депортированных народов, вернувшихся на родину в конце 50-х годов, крымских татар лишили этого права.
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