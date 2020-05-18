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Депортация крымских татар: СБУ обнародовала архивы КГБ того времени

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СБУ обнародовала архивы КГБ
СБУ обнародовала архивы КГБ / РБК-Украина

В День памяти геноцида крымскотатарского народа СБУ обнародовала архивы КГБ. В одном из документов говорилось о попытках крымских татар вернуться домой после более 20 лет изгнания.

В документе из архива КГБ упоминается, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деле КГБ

Документ датирован 1967 годом. В нем председатель КГБ при Совете министров УССР Никитченко докладывает руководству Компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение.

Его довели до отчаяния постоянные отказы советской власти, которые запрещали возвращение в Крым.

СБУ обнародовала архивы КГБ / Фото СБУ

Кто такой Абдураим Решидов

  • Это национальный герой крымскотатарского народа. Он был летчиком во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета.
  • За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но после запросов о возвращении в Крым Решидов стал считаться "провокатором".
  • Предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его.

Что следует знать о депортации крымских татар

  • 18 мая в Украине чествуют память жертв депортации крымскотатарского народа.
  • Именно в этот день 1944 года НКВД провел массовую "этническую чистку". Тогда в Крым направили 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. 18 мая, в 4 часа утра, началась операция по принудительному переселению крымских татар.
  • Операция закончилась 20 мая в 16 часов. За двое с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч человек. В пути многие умерли, не выдержав тяжелой дороги.
  • Более 150 тысяч крымских татар переселили в Узбекистан. Небольшие группы – в Казахстан, Таджикистан, Марийской АССР, на Урал и в Костромскую область. 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев". Он предусматривал много ограничений.
  • В отличие от других депортированных народов, вернувшихся на родину в конце 50-х годов, крымских татар лишили этого права.

Больше о черной странице крымскотатарского народа – читайте по ссылке.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Крымские татары Жертвы СБУ СССР История
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