Депортація кримських татар: СБУ оприлюднила архіви КГБ того часу
У День пам'яті геноциду кримськотатарського народу СБУ оприлюднила архіви КДБ. В одному з документів мовилося про спроби кримських татар повернутися додому після понад 20 років вигнання.
У документі з архіву КДБ згадується, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення. Про це повідомили у СБУ.
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Що відомо про справу КДБ
Документ датований 1967 роком. У ньому голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідає керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення.
Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення в Крим.
СБУ оприлюднила архіви КДБ / Фото СБУ
Хто такий Абдураим Решидов
- Це національний герой кримськотатарського народу. Він був льотчиком під час Другої світової війни та здійснив 222 бойових вильоти.
- За мужність і героїзм йому надали звання Героя Радянського Союзу. Але після запитів про повернення в Крим Решидов став вважатися "провокатором".
- Пропозиція КДБ була стандартною для того часу: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його.
Що варто знати про депортацію кримських татар
- 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.
- Саме у цей день 1944 року НКВС провели масову "етнічну чистку". Тоді до Криму направили 70 ешелонів. По 50 вагонів кожний та близько 30 тисяч військових НКВС. 18 травня, о 4-й годині ранку розпочалася операція з примусового переселення кримських татар.
- Операція закінчилася 20 травня о 16 годині. За дві з половиною доби з Криму депортували майже 200 тисяч людей. У дорозі багато людей померли, не витримавши важкої дороги.
- Понад 150 тисяч кримських татар переселили до Узбекистану. Невеликі групи — до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області. 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців". Він передбачав багато обмежень.
- На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на Батьківщину наприкінці 50-х років, кримських татар позбавили цього права.
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