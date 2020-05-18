Депортація кримських татар: СБУ оприлюднила архіви КГБ того часу

У День пам'яті геноциду кримськотатарського народу СБУ оприлюднила архіви КДБ. В одному з документів мовилося про спроби кримських татар повернутися додому після понад 20 років вигнання.

У документі з архіву КДБ згадується, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення. Про це повідомили у СБУ.

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Що відомо про справу КДБ

Документ датований 1967 роком. У ньому голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідає керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення.

Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення в Крим.

СБУ оприлюднила архіви КДБ / Фото СБУ

Хто такий Абдураим Решидов

Це національний герой кримськотатарського народу. Він був льотчиком під час Другої світової війни та здійснив 222 бойових вильоти.

За мужність і героїзм йому надали звання Героя Радянського Союзу. Але після запитів про повернення в Крим Решидов став вважатися "провокатором".

Пропозиція КДБ була стандартною для того часу: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його.

Що варто знати про депортацію кримських татар

18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Саме у цей день 1944 року НКВС провели масову "етнічну чистку". Тоді до Криму направили 70 ешелонів. По 50 вагонів кожний та близько 30 тисяч військових НКВС. 18 травня, о 4-й годині ранку розпочалася операція з примусового переселення кримських татар.

Операція закінчилася 20 травня о 16 годині. За дві з половиною доби з Криму депортували майже 200 тисяч людей. У дорозі багато людей померли, не витримавши важкої дороги.

Понад 150 тисяч кримських татар переселили до Узбекистану. Невеликі групи — до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області. 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців". Він передбачав багато обмежень.

На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на Батьківщину наприкінці 50-х років, кримських татар позбавили цього права.

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