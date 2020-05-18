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Депортація кримських татар: СБУ оприлюднила архіви КГБ того часу

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СБУ оприлюднила архіви КДБ
СБУ оприлюднила архіви КДБ / РБК-Україна

У День пам'яті геноциду кримськотатарського народу СБУ оприлюднила архіви КДБ. В одному з документів мовилося про спроби кримських татар повернутися додому після понад 20 років вигнання.

У документі з архіву КДБ згадується, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення. Про це повідомили у СБУ.

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Що відомо про справу КДБ

Документ датований 1967 роком. У ньому голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідає керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення.

Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення в Крим.

СБУ оприлюднила архіви КДБ / Фото СБУ

Хто такий Абдураим Решидов

  • Це національний герой кримськотатарського народу. Він був льотчиком під час Другої світової війни та здійснив 222 бойових вильоти.
  • За мужність і героїзм йому надали звання Героя Радянського Союзу. Але після запитів про повернення в Крим Решидов став вважатися "провокатором".
  • Пропозиція КДБ була стандартною для того часу: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його.

Що варто знати про депортацію кримських татар

  • 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.
  • Саме у цей день 1944 року НКВС провели масову "етнічну чистку". Тоді до Криму направили 70 ешелонів. По 50 вагонів кожний та близько 30 тисяч військових НКВС. 18 травня, о 4-й годині ранку розпочалася операція з примусового переселення кримських татар.
  • Операція закінчилася 20 травня о 16 годині. За дві з половиною доби з Криму депортували майже 200 тисяч людей. У дорозі багато людей померли, не витримавши важкої дороги.
  • Понад 150 тисяч кримських татар переселили до Узбекистану. Невеликі групи — до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області. 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців". Він передбачав багато обмежень.
  • На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на Батьківщину наприкінці 50-х років, кримських татар позбавили цього права.

Більше про чорну сторінку кримськотатарського народу – читайте за посиланням.

Автор: Альона Захарова
Теги: Кримські татари Жертви СБУ СРСР Історія Новини України
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