Роковини депортації: чорна сторінка кримськотатарського народу

18 травня – День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. У найстрашнішій сторінці в історії народу розписався Йосип Сталін у 1944 році.

Страхи Сталіна

Диктатор боявся — татари з Криму могли стати на заваді його амбіцій. Тому "етнічні чистки" мали назавжди прибрати загрозу національного спротиву у Кримській республіці.

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Аби виправдати геноцид кримських татар, сталінський режим звинуватив їх у співпраці з нацистами. Цілому народові поставили тавро "зрадники Батьківщини". І винесли жорстокий вирок — депортація.

Початок операції

До Криму направили 70 ешелонів. По 50 вагонів кожний та близько 30 тисяч військових НКВС. 18 травня, о 4-й годині ранку розпочалася операція з примусового переселення кримських татар.

Як відбувалася депортація кримських татар: дивіться відео

Люди мали максимум 30 хвилин на збори. Вантажівками звозили їх до залізничних станцій. Людей, які переховувалися від виселення, оголошували у розшук. За непокору сталінській волі арештували 6 тисяч кримських татар.

Операція закінчилася 20 травня о 16 годині. За дві з половиною доби з Криму депортували майже 200 тисяч людей.

Дорога

В переповнених вагонах мучили спека, спрага та голод. Пройшло два тижні, коли людям дали їсти. І то не всім. Пили з калюж під час коротких зупинок. Хворіли через це на черевний тиф і дизентерію.

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Цю подорож всіма колами пекла не витримало багато переселенців. За офіційними радянськими даними — загинула 191 людина. У дійсності загиблих не рахували. Конвоїри не дозволяли ховати померлих й просто викидали тіла з потяга.

Не оминули заслання й 9 тисяч кримців, які захищали Батьківщину в рядах Червоної Армії. Герої Радянського Союзу доживали свій вік у депортації.

Жорстокі обмеження

Більше 150 тисяч кримських татар переселили до Узбекистану. Невеликі групи — до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області. 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців". Він передбачав багато обмежень.

Кримчанам заборонялося перетинати кордон поселення без письмової згоди спецкомендатури. За відвідування родичів у сусідньому селищі засуджували до 25 років таборів. Від голоду і хвороб за перший рік померло чверть депортованих. І це — офіційні дані. Насправді ж, кажуть, не витримали половина вивезених.

Повернення додому

На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на Батьківщину наприкінці 50-х років, кримських татар позбавили цього права. Формально до 1974 року, фактично — до 89. Лише тоді депортацію визнали незаконною. Татари почали повертатися. Але за межами України досі — понад 100 тисяч кримців.

18 травня — день пам'яті кримських татар, які стали жертвами "червоного", кривавого терору.

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