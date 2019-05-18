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      Годовщина депортации: черная страница крымскотатарского народа

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      Кадр из фильма "Хайтарма"
      Кадр из фильма "Хайтарма" / 24 канал

      18 мая — День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. В самой страшной странице в истории народа расписался Иосиф Сталин в 1944 году.

      Страхи Сталина

      Диктатор боялся — татары из Крыма могли помешать его амбициям. Поэтому "этнические чистки" должны были навсегда убрать угрозу национального сопротивления в Крымской республике.

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      Чтобы оправдать геноцид крымских татар, сталинский режим обвинил их в сотрудничестве с нацистами. Целому народу поставили клеймо "изменники Родины". И вынесли жестокий приговор — депортация.

      Начало операции

      В Крым направили 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. 18 мая, в 4 часа утра началась операция по принудительному переселению крымских татар.

      Как происходила депортация крымских татар: смотрите видео

       

      Люди имели максимум 30 минут на сборы. Грузовиками свозили их к железнодорожным станциям. Людей, которые скрывались от выселения, объявляли в розыск. За неповиновение сталинской воле арестовали 6 тысяч крымских татар.

      Операция закончилась 20 мая в 16 часов. За двое с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч человек.

      Дорога

      В переполненных вагонах мучили жара, жажда и голод. Прошло две недели, когда людям дали поесть. И то не всем. Пили из луж во время коротких остановок. Болели из-за этого брюшным тифом и дизентерией.

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      Это путешествие по всем кругам ада не выдержали многие переселенцы. По официальным советским данным — погиб 191 человек. В действительности погибших не считали. Конвоиры не позволяли хоронить умерших и просто выбрасывали тела с поезда.

      Не обошли ссылки и 9 тысяч крымчан, которые защищали Родину в рядах Красной Армии. Герои Советского Союза доживали свой век в депортации.

      Жестокие ограничения

      Более 150 тысяч крымских татар переселили в Узбекистан. Небольшие группы — в Казахстан, Таджикистан, Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев". Он предусматривал много ограничений.

      Крымчанам запрещалось пересекать границу поселения без письменного согласия спецкомендатуры. За посещение родственников в соседнем поселке приговаривали к 25 годам лагерей. От голода и болезней за первый год умерла четверть депортированных. И это — официальные данные. На самом деле, говорят, не выдержали половина вывезенных.

      Возвращение домой

      В отличие от других депортированных народов, которые вернулись на Родину в конце 50-х годов, крымских татар лишили этого права. Формально до 1974 года, фактически — до 89. Только тогда депортацию признали незаконной. Татары начали возвращаться. Но за пределами Украины до сих пор — более 100 тысяч крымчан.

      18 мая — День памяти крымских татар, которые стали жертвами "красного", кровавого террора.

      Читайте спецпроект 24 канала: Крымцы & украинцы: история отношений

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      Теги: Новости Украины История СССР Новости Крыма Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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