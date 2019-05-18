Годовщина депортации: черная страница крымскотатарского народа

18 мая — День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. В самой страшной странице в истории народа расписался Иосиф Сталин в 1944 году.

Страхи Сталина

Диктатор боялся — татары из Крыма могли помешать его амбициям. Поэтому "этнические чистки" должны были навсегда убрать угрозу национального сопротивления в Крымской республике.

Читайте также: 75 лет спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад

Чтобы оправдать геноцид крымских татар, сталинский режим обвинил их в сотрудничестве с нацистами. Целому народу поставили клеймо "изменники Родины". И вынесли жестокий приговор — депортация.

Начало операции

В Крым направили 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. 18 мая, в 4 часа утра началась операция по принудительному переселению крымских татар.

Как происходила депортация крымских татар: смотрите видео

Люди имели максимум 30 минут на сборы. Грузовиками свозили их к железнодорожным станциям. Людей, которые скрывались от выселения, объявляли в розыск. За неповиновение сталинской воле арестовали 6 тысяч крымских татар.

Операция закончилась 20 мая в 16 часов. За двое с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч человек.

Дорога

В переполненных вагонах мучили жара, жажда и голод. Прошло две недели, когда людям дали поесть. И то не всем. Пили из луж во время коротких остановок. Болели из-за этого брюшным тифом и дизентерией.

Читайте также: Не ценил Украину, пока не пожил в ужасе РФ: история крымчанина, который поддерживал аннексию

Это путешествие по всем кругам ада не выдержали многие переселенцы. По официальным советским данным — погиб 191 человек. В действительности погибших не считали. Конвоиры не позволяли хоронить умерших и просто выбрасывали тела с поезда.

Не обошли ссылки и 9 тысяч крымчан, которые защищали Родину в рядах Красной Армии. Герои Советского Союза доживали свой век в депортации.

Жестокие ограничения

Более 150 тысяч крымских татар переселили в Узбекистан. Небольшие группы — в Казахстан, Таджикистан, Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев". Он предусматривал много ограничений.

Крымчанам запрещалось пересекать границу поселения без письменного согласия спецкомендатуры. За посещение родственников в соседнем поселке приговаривали к 25 годам лагерей. От голода и болезней за первый год умерла четверть депортированных. И это — официальные данные. На самом деле, говорят, не выдержали половина вывезенных.

Возвращение домой

В отличие от других депортированных народов, которые вернулись на Родину в конце 50-х годов, крымских татар лишили этого права. Формально до 1974 года, фактически — до 89. Только тогда депортацию признали незаконной. Татары начали возвращаться. Но за пределами Украины до сих пор — более 100 тысяч крымчан.

18 мая — День памяти крымских татар, которые стали жертвами "красного", кровавого террора.

Читайте спецпроект 24 канала: Крымцы & украинцы: история отношений