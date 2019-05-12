Не ценил Украину, пока не пожил в ужасе РФ: история крымчанина, который поддерживал аннексию

Олег Зубков, руководитель зоопарка "Сказка" в Ялте и парка львов "Тайган" в Белогорске, в 2014 году открыто поддерживал аннексию Крыма Россией и призвал всех идти на так называемый референдум. Однако уже через несколько лет он почувствовал большое давление на свой бизнес и пожалел о своих поступках и заявлениях 2014 года.

Журналисты программы "Крым.Реалии" записали эксклюзивные истории жителей Крыма с различными политическими позициями и взглядами. Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, которые во время аннексии поддерживали Украину или по собственному желанию перешли под российский флаг.

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Зоопарк "Сказка" в Ялте узнает каждый. Так как и парк львов "Тайган" в Белогорске. В 2014 году их владелец Олег Зубковв горячо поддерживал аннексию и обещал натравить на противников референдума 60 своих львов.

Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем. У нас есть боевые львы, у нас есть БРДМы (советская боевая бронированная машина разведывательных войск – 24 канал) и мы будем отстаивать выбор крымчан,

– сказал тогда Олег Зубков.

В бой он собирался на собственном броневике. А в честь "русской весны" назвал хищников. "В этом вольере живут Референдум и Весна. Эти тигрята родились в ночь, когда Крым голосовал за переход из Украины в Россию", – прокомментировал Зубков.



Олег Зубковв на броневике призывает идти на референдум в 2014 году



Олег и тигры по прозвищу Референдум и Весна

Олегу кажется, что передача Крыма Украине в 1954 году – ошибка. "Я всегда считал , что Крым – такая удивительная дорогая жемчужина, которую, к сожалению, Украина не может огранить и сделать то, что требует Крым. И, конечно, я думал, что Россия с ее возможностями обязательно сделает из Крыма ну если не Лас-Вегас, то уж точно это будет совсем другой качественный курорт", – рассказал Олег.

Он ждет, что в один прекрасный день Владимир Путин приземлится на вертолетную площадку в его сафари-парке, затем – хочет увековечить российского президента.

Решил заказать три памятника: Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Ну, я очень люблю памятники,

– отметил мужчина в 2015 году.

Уже через год после референдума Зубковву грозила тюрьма. Крымская прокурор Наталья Поклонская обвиняла его в избиении сторожа. "Есть и фото пострадавшего, как его избили: нос сломали и электрическим шнуром от кассового аппарата били. Все спина в порезах", – рассказывала она.



Крымская прокурор Наталья Поклонская обвиняла Олега Зубковва в избиении сторожа



Так называемые фотодоказательства избиения

В зоопарке умирают трое бенгальских тигрят-альбиносов. И Зубковва обвиняют в плохом обращении с животными. "На моей руке не хватит пальцев, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией закрыть парк на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом", – отметил тогда Валерий Иванов, председатель крымского комитета по ветеринарии.



Олега обвиняли в жестоком обращении с животными



Парк львов "Тайган"

Проекты стали подвергаться жестоким нападкам со стороны правительства Аксенова, прокуратуры Крыма... И я узнал, что такое "российское законодательство" на самом деле, в худшем его, так сказать, варианте. Заниматься бизнесом в РФ крайне сложно, крайне трудно. Для этого нужно быть либо членом партии "единонасосов", либо приближенным к каким-то олигархическим кругам,

– рассказал о своих впечатлениях после так называемого референдума Олег Зубков

Свиней, которые должны были пойти на мясо хищникам сожгли из-за африканской чумы. Зоопарки едва не закрывают. Олегу не дают новые земли под слоновник и парк тигров.

"Все мои проекты, которые были одобрены последней украинской властью – это пять новых парков – прекратили свое существование. В Украине, к счастью, мне, как "простому рускому человеку", было разрешено заниматься бизнесом, строить свои зоопарки. К сожалению, всего этого я не дорозумел и не ценил,

– добавил Олег в рассказе журналистам.



Проекты Олега Зубковва

Сейчас Олег налаживает свой бизнес в другой стране. "Когда я пожил в российском кошмаре, я задумался о переводе своего бизнеса. Сегодня мне пришлось выводить свои активы из Крыма и налаживать бизнес в другой стране, в Португалии. Я уже оформляю гражданство Евросоюза", – пояснил Олег.

О своих поступках и заявлениях 2014 года теперь сожалеет.

Моя такая ярая и активная позиция при переходе Крыма в состав России – это одна из моих ошибок. Ошибок моего характера, ошибок моей самоуверенности. Я еще раз убедился, что революция – это в общем-то плохо. Они всегда приводят к краху, к нищете, и ни к чему хорошему,

– подытожил Олег.



Олег Зубковв во время разговора с журналистами

Видео: сюжет программы "Крым.Реалии" об Олеге Зубковве

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" – читайте здесь.

Ведущий программы – Дмитрий Евчин.