Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"

Журналисты программы "Крым.Реалии" записали эксклюзивные истории жителей Крыма с разными политическими позициями и взглядами. Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, во время аннексии поддерживали Украину или же по собственному желанию перешли под российский флаг.

Анна Буянова

История о крымчанке Анне

Анна Буянова – 64-летняя пенсионерка, которая живет в Крыму в Новопокровке. Известна женщина возмущениями, которые высказывала во время встречи с Дмитрием Медведевым в 2016 году.

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Пенсионерка Анна Буянова: Пенсия! Невозможно прожить в Крыму! Цены бешеные.

Дмитрий Медведев: С пенсиями – это отдельная тема.

Анна: Неправильную индексацию нам начисляют. Обижают нас, не дают 4%. Что же такое 8 тысяч? Это мизер.

Медведев: Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья!

Эта фраза Медведева становится крылатой после встречи с крымчанами 2016 года. Журналисты "Крым.Реалии" разыскали эту женщину в Крыму.

К нам приезжает премьер-министр Дима Медведев. Едет такая большая колонна машин... И меня удивило: как же можно тратить такие большие деньги на бензин и кататься, когда люди в нищете живут. Ну, думаю: сейчас ты, сынок, подъедешь и я тебе задам вопрос. "Денег нет, но вы держитесь" – одна единственная фраза на весь мир, даже в Украину попала, и там над нами смеются,

– рассказала крымчанка Анна журналистам.

Анна Буянова на встрече с Медведевым

У нее нет телевизора, холодильник старый и сломанный. Забор, газ и скважина с водой сделаны при Украине. Пенсии едва хватает на коммуналку и еду. За это Анна так и не полюбила российский рубль.

Считайте, пустые и нетвердые деньги. Гривна, то она была более платной и твердой. И как-то стабильнее она была,

– сравнила пенсионерка.

Сбережения женщина обменяла на рубли и рядом со старым домом построила новый – однокомнатный.

"Такая вот маленькая хатка мне обошлась в 360 тысяч. Это без работы людей. Пенопласт дорогой, доски дорогие. У нас же своего ничего нет. Нам же все материалы прислают из России. Здесь еще ничего не сделано. Тут еще надо штукатурить, как говорится, облагораживать", – пояснила Анна.

Новая хатка Анны

На 17 сотках – две теплицы. Пенсионерка выращивает овощи на продажу. "С этой стороны была морковка, петрушка, такое вот все...", – вспоминает пенсионерка. А еще Анна держит домашнюю птицу.

"Во-первых. Она очень красивая. Во-вторых, они несутся очень хорошо. В-третьих, у них очень вкусное мясо", – сказала крымчанка.



Теплица крымчанки

Анна держит домашних птиц

Анна благодарна президенту России, что она не сидит, сложа руки.

Мы очень рады и благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу, который, действительно, заставляет людей работать, трудиться, выращивать. Пенсия моя, действительно, подталкивает меня на этот стимул,

– отметила Анна.

Анна благодарит Владимира Путина за стимул работать

После встречи с премьером Анне подняли пенсию на 200 гривен. В месяц она получает 3,500 гривен в пересчете. Это за 39 лет работы.

Когда мы вступали в Крыму в 2014 году в русскую федерацию, нам обещали выплачивать пенсию по стажу. За каждый проработанный год – 65 рублей. Где это? Почему оно только в газете, на бумажке?

– жалуется пенсионерка.

На ее иконостасе Дева Мария рядом со Сталиным и Николаем II. Анна верит, что ей повысят пенсию, она заработает на овощах и птице, вставит зубы и сделает ремонт в доме.



На иконостасе у Анны Дева Мария рядом со Сталиным и Николаем II

Анна верит, что хорошая жизнь придет и в ее дом



Что пенсию повысят, а она сможет воплотить все свои желания

Олег Зубков

История о руководителе зоопарка

Зоопарк "Сказка" в Ялте узнает каждый. Так как и парк львов "Тайган" в Белогорске. В 2014 году их владелец Олег Зубков горячо поддерживал аннексию и обещал натравить на противников референдума 60 своих львов.

Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем. У нас есть боевые львы, у нас есть БРДМы (советская боевая бронированная машина разведывательных войск – 24 канал) и мы будем отстаивать выбор крымчан,

– сказал тогда Олег Зубков.

В бой он собирался на собственном броневике. А в честь "русской весны" назвал хищников. "В этом вольере живут Референдум и Весна. Эти тигрята родились в ночь, когда Крым голосовал за переход из Украины в Россию", – прокомментировал Зубков.



Олег Зубков на броневике призывает идти на референдум в 2014 году

Олег и тигры по прозвищу Референдум и Весна

Олегу кажется, что передача Крыма Украине в 1954 году – ошибка. "Я всегда считал , что Крым – такая удивительная дорогая жемчужина, которую, к сожалению, Украина не может огранить и сделать то, что требует Крым. И, конечно, я думал, что Россия с ее возможностями обязательно сделает из Крыма ну если не Лас-Вегас, то уж точно это будет совсем другой качественный курорт", – рассказал Олег.

Он ждет, что в один прекрасный день Владимир Путин приземлится на вертолетную площадку в его сафари-парке, затем – хочет увековечить российского президента.

Решил заказать три памятника: Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Ну, я очень люблю памятники,

– отметил мужчина в 2015 году.

Уже через год после референдума Зубкову грозила тюрьма. Крымская прокурор Наталья Поклонская обвиняла его в избиении сторожа. "Есть и фото пострадавшего, как его избили: нос сломали и электрическим шнуром от кассового аппарата били. Все спина в порезах", – рассказывала она.



Крымская прокурор Наталья Поклонская обвиняла Олега Зубкова в избиении сторожа

Так называемые фотодоказательства избиения

В зоопарке умирают трое бенгальских тигрят-альбиносов. И Зубкова обвиняют в плохом обращении с животными. "На моей руке не хватит пальцев, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией закрыть парк на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом", – отметил тогда Валерий Иванов, председатель крымского комитета по ветеринарии.



Олега обвиняли в жестоком обращении с животными

Парк львов "Тайган"

Проекты стали подвергаться жестоким нападкам со стороны правительства Аксенова, прокуратуры Крыма... И я узнал, что такое "российское законодательство" на самом деле, в худшем его, так сказать, варианте. Заниматься бизнесом в РФ крайне сложно, крайне трудно. Для этого нужно быть либо членом партии "единонасосов", либо приближенным к каким-то олигархическим кругам,

– рассказал о своих впечатлениях после так называемого референдума Олег Зубков

Свиней, которые должны были пойти на мясо хищникам сожгли из-за африканской чумы. Зоопарки едва не закрывают. Олегу не дают новые земли под слоновник и парк тигров.

"Все мои проекты, которые были одобрены последней украинской властью – это пять новых парков – прекратили свое существование. В Украине, к счастью, мне, как "простому рускому человеку", было разрешено заниматься бизнесом, строить свои зоопарки. К сожалению, всего этого я не дорозумел и не ценил,

– добавил Олег в рассказе журналистам.

Проекты Олега Зубкова

Сейчас Олег налаживает свой бизнес в другой стране. "Когда я пожил в российском кошмаре, я задумался о переводе своего бизнеса. Сегодня мне пришлось выводить свои активы из Крыма и налаживать бизнес в другой стране, в Португалии. Я уже оформляю гражданство Евросоюза", – пояснил Олег.

О своих поступках и заявлениях 2014 года теперь сожалеет.

Моя такая ярая и активная позиция при переходе Крыма в состав России – это одна из моих ошибок. Ошибок моего характера, ошибок моей самоуверенности. Я еще раз убедился, что революция – это в общем-то плохо. Они всегда приводят к краху, к нищете, и ни к чему хорошему,

– подытожил Олег.

Светлана Ронжина

История о Крымской фермерше

Село Азов – глубинка и одновременно географический центр полуострова. Из десяти дворов журналисты зашли в самый богатый. У хозяев есть три коровы и восемь бычков. После российской аннексии едва ли не каждый местный крестьянин купил себе машину, потому что в россии они дешевле. Муж Светланы за пять лет насобирал денег и пересел с "Жигулей".

Подъезжает иномарочка такая и останавливается у ворот. У меня челюсть на пол «упала». Говорю: я не поняла, это что? Говорит: машина, садись – покатаю. Ну ничего себе! По-королевски по селу на новой инормаке. Из салона взял,

– вспоминает Светлана.



Светлана показывает новое авто мужа



Село Азов



Дом Светланы

Домашние животные хозяйки

Пять лет назад Светлана ездила в соседнее село, чтобы проголосовать на референдуме. Свой голос за Россию объясняет так, как и тысячи крымчан.

"Почему-то вот автоматически многие проголосовали за Путина. Я считаю это нормальным. Ни с неба, ни по бокам ничего никуда не сыпется. Нигде не гремит. И слава Богу. Правда, зарплаты низкие, а цены – высокие, но это как-то можно пережить потихоньку", – рассказала Светлана.

Детская площадка появилась в селе при России.

Мы лаяли-лаяли-лаяли-выгавкали. Только вот площадку поставили. Далее – мы никому и даром не нужны!

– сказала фермерша.

Местный житель Дмитрий рассказывает: при России здесь провели интернет, а еще отремонтировали дороги до села. Дорог в селе – как не было, так и нет. Аптеки и магазина тоже. "Лучше стало, конечно, жить. Относительно света даже если взять... Свет сейчас регулярно, а при Украине только на два часа было и все", – сказал Дмитрий.

Площадка, которая появилась при России

Дороги в селе

Валентина переехала сюда с Херсонщины 60 лет назад. На так называемом крымском референдуме она голосовала за Россию.

Ну я не знаю, как все – так и я. Куда деваться. Хоть бы была Украина, конечно, – тоже неплохо,

– прокомментировала свой выбор женщина.

Валентина – жительница села Азов

Жизнь Светланы мало изменилась после аннексии. Как работала тяжело, так и работает.

Раньше было как-то легче. Как-то было легче, проще. Сейчас гораздо труднее. Чтобы выкормить это все (показывает на коров – 24 канал), надо пахать с 5 утра до неизвестно какого времени. Потом эта копеечка к копеечке складываешь, и в конце концов ничего не получаешь,

– подытожила крымчанка.

Также семья Светланы не жалеет денег на голубей, держит их для души, хотя, по словам фермерши, – это не дешево.



Голуби живут в хозяйстве Светланы

Сергей Дуб

История о враче-анестезиологе и его дочери

Сергей – врач-анестезиолог. Работает в роддоме. Собственный дом, в котором живет, он покрасил в цвета украинского флага уже при России.

Вся моя жизнь в этом доме. Все, что я зарабатывал, я вкладывал в этот дом. Душу... Поэтому одна из причин, почему я после оккупации не поехал, – это вот этот дом. А желтый, синий... Нравятся цвета такие (улыбается – 24 канал),

– рассказал Сергей.

На референдум не ходил, в августе 2014 года праздновал день Государственного флага в центре Симферополя.

На велосипед сел, привязал палку, к ней – флаг Украины. И на день флага Украины в 2014 году я выехал,

– показал Сергей.

Кто-то доносит. Приезжает крымская самооборона.

Начали меня заламывать. Потом подъехал автобус, людей так 20, меня заломили, посадили в автобус. Тогда я впервые обрадовался, когда меня везли в милицию. Когда я услышал – куда его везем – на Футболистов! А у нас там на Футболистов (улица – 24 канал) – отделение милиции. Я так сильно обрадовался, что не на лесополосу везут,

– вспоминает мужчина.

Сергея оштрафовали за ругань в парке, еще и на работе объявили строгий выговор.

"Я говорю: подождите, то, что я в свой выходной день с флагом Украины праздновал День флага – это же не значит, что я плохой врач. На что он мне сказал: а есть другое мнение. То есть – плохой ты врач! Тебя надо уволить", – рассказал Сергей.

Сергей в День флага

Чтобы не вылететь с работы, Сергей добровольно уходит с должности заведующего отделения. Которое создал с нуля.

Я бы не смог сейчас быть заведующим отделения, потому что я бы не смог молчать, я бы не смог выполнять приказы руководства. Я побуду врачом. При этой власти,

– утверждает крымчанин.

И вовсе не проблемы на работе заставляют сильного мужчину плакать. "Просто начинаешь переживать... (закрывает рукой лицо – 24 канал)", – сказал Сергей.

Сергей умилился, ведь начал рассказывать о своей дочери

Дочь Кристина погибла в 25 лет. Умерла, потому что не имела российских документов.

Просто она приболела. Ну болела спина. Ее скорая не забирала, потому что она долго не получала российский паспорт. Конечно, у нее и не было ОМС (обязательного медицинского страхования – 24 канал). В 7 часов была вызвана скорая, в 9 ее привезли в больницу. И привезли с остановкой сердца. У нее был септический шок. Я в своей жизни кучу людей с септическим шоком спас,

– рассказал Сергей.

Ее дочь Алиса помнит маму по фото.

"Она на небе. А ты здесь. У меня две мамы. То есть она вот так себе разложила", – крымчанка Татьяна Дуб объяснила, как Алиса воспринимает смерть своей мамы.



Сергей и внучка Алиса



Татьяна Дуб

Дочь Сергея, которая умерла, потому что не было российских документов

Украинскую опеку на внучку оформляли полтора года. Сергей хотел бы, чтобы Украина упростила бюрократические процедуры для крымчан.

"Многие хотят продолжать жить в украинском правовом поле. Получить паспорт в 16 лет украинский. Получить биометрический паспорт. Ну помогите. Есть мобильный сервисный центр. Паспортный... Приехали на границу, люди подошли. Пусть они на месте оформят все документы и решат все свои вопросы", – подчеркнул Сергей.

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После пяти лет оккупации, потеряв самое дорогое – ребенка – он жаждет только одного.

Освобождение. Несмотря на все. Закрыть глаза – открыть глаза, проснуться – и ты в Украине с украинским флагом. И все вернулось так, как было. Хотя бы. Но я понимаю, что чудес в жизни не бывает. Меня пугает, что готовится большая война. По крайней мере, Россия к ней готова. Она уже готова. Народ подготовлен. "Расчеловечивание" состоялось украинцев. Для народа мы фашисты хунта, которую надо уничтожать как Гитлера,

– подытожил Сергей.

Ведущий программы "Крым. Реалии" – Дмитрий Евчин.