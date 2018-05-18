74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад

Современная Россия не зря объявила себя преемником СССР. Унаследовала она не только достопримечательности и достижения, но и опыт НКВД. Крымские татары сейчас не имеют спокойной жизни на собственной земле. Похожее произошло и 74 года назад...

Как это было

Вспомним как это было. 18 мая 1944 года НКВД с привычным им вероломством вторглись в мирную и цветущую жизнь крымских татар. С сегодняшнего дня они могут забыть обо всем, чем жили, что приобретали годами...

Все происходило удручающее ужасно. Депортировали крымских татар более 30 тысяч сотрудников НКВД, известных своей жестокостью. На собрание давали от нескольких минут до получаса. Что успели взять — то успели.

Далее эшелонами крымских татар отправляли в места ссылки. Наименьшее несогласие решалось моментально — расстрелом на месте. В дороге кормили редко, а если и кормили, то откровенно помоями. Умерших хоронили вдоль железнодорожного полотна или не хоронили вообще.

Почему

Почему их постиг такой ужас? Официально крымских татар обвинили в сотрудничестве с ІІІ Рейхом. Хотя многие представители этого этноса воевали в рядах Красной армии, их это не спасло. Крымских татар, воевавших на стороне Красной Армии, тоже ждало выселение! За редкими исключениями, некоторым офицерам позволяли самостоятельно выехать и поселиться, где они хотят — конечно, кроме Крыма. Всего за 1945-1946 годы было выслано 8995 крымских татар-ветеранов войны, в частности 524 офицера и 1392 сержанта.

Переселение продолжалось всего 2,5 суток. За это время с полуострова силой вывезли около 200 тысяч крымских татар. На новом месте жизнь их не ждало ничего... Поэтому голод, холод и болезни унесли жизни, по разным данным, от 15 до 46% переселенных крымчан.

На самом деле, переселение коренного населения было банально выгодным советской власти. В июне 1944 года с полуострова также вывезли крымских армян, болгар и греков. Власти СССР попытались уничтожить все, что напоминало здесь о коренных. Завезли новое население. Разрушили достопримечательности. 80% поселений получили новые названия, без крымскотатарского происхождения.

Чествование

Украинцы солидарны с крымскотатарским народом.

Депортацию крымских татар признали в Украине преступной еще до распада Советского Союза. В 1989 году она была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной.

Уже после аннексии Крыма Россией, 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма в 1944 году геноцидом крымчан и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Весь мир сегодня чтит память жертв депортации. В Украине с 2014 года в этот день официально отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа, а с 2016 года — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.