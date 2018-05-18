74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло

Сучасна Росія не дарма оголосила себе спадкоємцем СРСР. Успадкувала вона не лише пам’ятки і досягнення, але й досвід НКВС. Кримські татари зараз не мають спокійного життя на власній землі. Схоже відбулося й 74 роки тому…

Як це було

Згадаймо як це було. 18 травня 1944 року НКВС зі звичним їм віроломством вторглися у мирне і цвітуче життя кримських татар. Від сьогодні вони можуть забути про усе, чим жили, що набували роками…

Все відбувалося гнітюче жахливо. Депортували кримських татар понад 30 тисяч співробітників НКВС, відомих своєю жорстокістю. На збори давали від кількох хвилин до півгодини. Що встигли взяти – те встигли.

Далі ешелонами кримських татар відправляли до місць заслання. Найменша незгода вирішувалася моментально – розстрілом на місці. У дорозі годували рідко, а якщо й годували, то відверто помиями. Померлих ховали вздовж залізничного полотна або ж не ховали взагалі.

Чому

Чому їх спіткало таке жахіття? Офіційно кримських татар звинуватили у співпраці з ІІІ Рейхом. Хоча багато представників цього етносу воювали у лавах Червоної армії, їх це не врятувало. Кримських татар, які воювали на боці Червоної Армії, теж чекало виселення! За рідкісними виключеннями, деяким офіцерам дозволяли самостійно виїхати і оселитися, де вони хочуть – звісно, окрім Криму. Усього за 1945—1946 роки було вислано 8995 кримських татар-ветеранів війни, зокрема 524 офіцери і 1392 сержанти.

Переселення тривало всього 2,5 доби. За цей час з півострову силоміць вивезли близько 200 тисяч кримських татар. На новому місці життя їх не чекало нічого… Тож голод, холод і хвороби забрали життя, за різними даними, від 15 до 46% переселених кримчан.

Насправді ж, переселення корінного населення було банально вигідним радянській владі. У червні 1944 року з півострова також вивезли кримських вірмен, болгар і греків. Влада СРСР спробувала знищити усе, що нагадувало тут про корінних. Завезла нове населення. Зруйнувала пам’ятки. 80% поселень отримали нові назви, без кримськотатарського походження.

Вшанування

Українці солідарні з кримськотатарським народом.

Депортацію кримських татар визнали в Україні злочинною ще до розпаду радянського союзу. У 1989 році воно була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною.

Вже після анексії Криму Росією, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму у 1944 році геноцидом кримчан і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Весь світ сьогодні вшановує пам'ять жертв депортації. В Україні з 2014 року цього дня офіційно відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу, а з 2016 року — День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.