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      День соборности: Владимир Зеленский обратился к украинцам – видео

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      Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня соборности / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня соборности. Он вспомнил историю и отметил, что сила народа в его единстве.

      Обращение Владимира Зеленского опубликовали на сайтеОфиса Президента.

      Обратите внимание: День соборности 2020: живая цепь в Киеве – онлайн-трансляция

      Ровно 101 год назад состоялось одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительных соревнований,
      – отметил президент.

      Он процитировал слова Акта Злуки: “Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины”. Он отметил, что Украина тогда потеряла шанс на для построения соборной и самостоятельной страны. А виноваты в этом были амбиции тогдашних политиков.

      Зеленский призвал сделать выводы из истории и понять важный принцип: только вместе мы сильны.

      В своем обращении президент вспомнил новогоднее поздравление и дополнил его. “Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся”, – добавил Зеленский.

      По его словам, украинцы должны объединиться вокруг важных ценностей. В частности, добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желание быть состоятельным, уважения к закону и уважения друг к другу.

      Таких принципов следует придерживаться всем украинцам. “Чтобы впоследствии стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем", – завершил обращение президент.

      Что известно об Акте Злуки?
      Был торжественно провозглашен 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве. УНР и ЗУНР объединились в соборную Украину.

      Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины История Владимир Зеленский Офіс Президента День соборности Новости политики
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