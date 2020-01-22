День соборности: Владимир Зеленский обратился к украинцам – видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня соборности. Он вспомнил историю и отметил, что сила народа в его единстве.

Обращение Владимира Зеленского опубликовали на сайтеОфиса Президента.

Обратите внимание: День соборности 2020: живая цепь в Киеве – онлайн-трансляция

Ровно 101 год назад состоялось одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительных соревнований,

– отметил президент.

Он процитировал слова Акта Злуки: “Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины”. Он отметил, что Украина тогда потеряла шанс на для построения соборной и самостоятельной страны. А виноваты в этом были амбиции тогдашних политиков.

Зеленский призвал сделать выводы из истории и понять важный принцип: только вместе мы сильны.

В своем обращении президент вспомнил новогоднее поздравление и дополнил его. “Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся”, – добавил Зеленский.

По его словам, украинцы должны объединиться вокруг важных ценностей. В частности, добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желание быть состоятельным, уважения к закону и уважения друг к другу.

Таких принципов следует придерживаться всем украинцам. “Чтобы впоследствии стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем", – завершил обращение президент.

Что известно об Акте Злуки?

Был торжественно провозглашен 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве. УНР и ЗУНР объединились в соборную Украину.

Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности: смотрите видео