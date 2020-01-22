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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      День соборності: Володимир Зеленський звернувся до українців – відео

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      Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня соборності / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня соборності. Він пригадав історію та зазначив, що сила народу України в його єдності.

      Звернення Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента.

      Зверніть увагу: День соборності 2020: живий ланцюг у Києві – онлайн-трансляція

      Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань,
       – зазначив президент.

      Він процитував слова Акта Злуки: “здійснилися віковічні мрії, якими жили й за які вмирали кращі сини України”. Він зазначив, що Україна тоді втратила шанс на для побудови соборної та самостійної країни. А винні у цьому були амбіції тогочасних політиків.

      Зеленський закликав зробити висновки з історії та зрозуміти важливий принцип: тільки разом ми сильні.

      У своєму зверненні президент згадав новорічне привітання та доповнив його. “Як показує новорічне привітання, тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось”, – додав Зеленський.

      За його словами, українці повинні об’єднатися навколо важливих цінностей. Зокрема, доброчесності та порядності, вихованості й толерантності, свободи та демократії, бажання бути заможним, поваги до закону та поваги одне до одного.

      Таких принципів слід дотримуватися всім українцям. “Щоб згодом стати першими. Так, це мрія. Але спільна мрія завжди була для нас рушієм”, – завершив звернення президент.

      Що відомо про Акт Злуки? Був урочисто проголошений 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. УНР і ЗУНР об’єдналися у соборну Україну.

      Зеленський привітав українців з Днем соборності: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента День соборності Історія
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