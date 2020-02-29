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      День сопротивления оккупации Крыма: что услышали крымчане в выступлении Зеленского

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 26 февраля 2020 президент Украины выступил в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма). Крымчане как в Украине, так и те, кто находятся за рубежом, прокомментировали речь главы государства. В частности, они отреагировали на его решение о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

      Также в выпуске:

      Хроники аннексии Крымского полуострова.

      Что обещают украинские чиновники крымчанам, и что об этом думают жители полуострова.

      В годовщину аннексии пророссийские крымчане запустили салют в честь так называемой "Русской весны".

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Зеленский Крым.Реалии
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