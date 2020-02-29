День сопротивления оккупации Крыма: что услышали крымчане в выступлении Зеленского
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 26 февраля 2020 президент Украины выступил в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма). Крымчане как в Украине, так и те, кто находятся за рубежом, прокомментировали речь главы государства. В частности, они отреагировали на его решение о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.
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Хроники аннексии Крымского полуострова.
Что обещают украинские чиновники крымчанам, и что об этом думают жители полуострова.
В годовщину аннексии пророссийские крымчане запустили салют в честь так называемой "Русской весны".
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.