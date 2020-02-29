День спротиву окупації Криму: що почули кримчани у виступі Зеленського

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 26 лютого 2020 року президент України виступив в Києві на Форумі "Age of Crimea" (Час Криму). Кримчани як в Україні, так і ті, хто перебувають закордоном, прокоментували промову глави держави. Зокрема, вони відреагували на його рішення про визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російської окупації.

Також у випуску: Хроніки анексії Кримського півострову. Що обіцяють українські чиновники кримчанам, та що про це думають мешканці півострова. У річницю анексії проросійські кримчани запустили салют на честь так званої "рускої весни". Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.