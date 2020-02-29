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      День спротиву окупації Криму: що почули кримчани у виступі Зеленського

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 26 лютого 2020 року президент України виступив в Києві на Форумі "Age of Crimea" (Час Криму). Кримчани як в Україні, так і ті, хто перебувають закордоном, прокоментували промову глави держави. Зокрема, вони відреагували на його рішення про визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російської окупації.

      Також у випуску:

      Хроніки анексії Кримського півострову.

      Що обіцяють українські чиновники кримчанам, та що про це думають мешканці півострова.

      У річницю анексії проросійські кримчани запустили салют на честь так званої "рускої весни".

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглядатимуть депутати
      сьогодні
      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Володимир Зеленський Крим.Реалії
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