День Святого Валентина: как жениться за один день

Если вы нашли человека, с которым хотите провести свое будущее – теперь необязательно ждать несколько недель, чтобы оформить отношения официально. Благодаря услуге "Брак за сутки", получить свидетельство о браке можно в течение 24 часов, или быстрее.

Сколько стоит экспресс-брак и где в Украине можно необычно пожениться - узнала журналистка 24 канала.

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Вступать в брак по-новому

Еще несколько лет назад жениться можно было только в ЗАГСе. После подачи заявления паре давали месяц на подготовку к свадьбе. Лишь в исключительных случаях, например, когда пара ожидала младенца, срок ожидания могли сократить.

В 2016 году Министерство юстиции запустило пилотный проект "Брак за сутки".

Изначально услуга была едва ли не самой резонансной среди многих введенных в стране новаций. Правда, противники быстрых браков были уверены – такое бракосочетание не принесет ничего хорошего, ведь крепкий брак на скорую руку не заключают. По их убеждению, эта услуга была обречена на провал. Зато сторонники новации убеждали: настоящей любви скорость не помешает. На стороне последних и то, что сейчас эту услугу предлагают в более чем 70 украинских городах.

С момента внедрения проекта с 29 июля 2016 года было заключено 54 373 браков

В 2018 году количество зарегистрированных браков в рамках пилотного проекта составило 29 344 случая.

Жениться с дисконтом

Сегодня многие пары выбирают "Брак за сутки", чтобы не ждать. Желающие пожениться на праздник всех влюбленных еще имеют такую возможность. К примеру, в этом году в День Святого Валентина в столице открывают новую аккредитованную локацию услуги "Брака за сутки" – TAO EVENT HOLL (ТЦ "Арена-Сити"), где еще есть места для желающих жениться. Будет стоить услуга примерно 1 500 гривен. За эти деньги молодоженов женят и угостят фуршетом. А свидетельство о браке им вручит заместитель министра юстиции или сам министр. Единственное, что требуется от будущих молодоженов – прийти вместе с семьей в указанное время и указанное место.

Стоимость быстрого бракосочетания зависит от многих факторов. Обычно, цифры зависят от выбранной локации и времени суток. К примеру в столичном документ-сервисе "Готово" за базовый пакет свадебных услуг нужно заплатить 4 809 гривен. За эти деньги пару женят во вторник и среду с 10 до 18 часов. Если пара пожелает забронировать определенное время церемонии, им придется доплатить 600 гривен. Пакет услуг "Стандарт" обойдется в 7 821 гривен (женитьба во вторник-субботу с 9:00 до 18:00).



Желающим получить свидетельство о браке из рук Министра юстиции стоит поспешить

Дороже всего стоит пакет "Премиум" – 11 773 гривны. За бракосочетание в нерабочее время придется доплатить еще 1 511,90 гривны. В каждый из этих пакетов входят дополнительные услуги и бонусы. К примеру, букет цветов от администрации, обложка для свидетельства о браке, музыкальное сопровождение и тому подобное. Набор услуг зависит от стоимости пакета.

В столичном доме юстиции пару украинцев женят за 4 752 гривны. Иностранцам эта услуга обойдется немного дороже – 6 197 гривен.

Для бойцов АТО, ветеранов, детей-сирот и инвалидов предусмотрены скидки.

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Правда, экономным парам лучше все же месяц подождать, тогда они смогут пожениться значительно дешевле. Так, в РАЦСе нужно заплатить государственную пошлину – 0,85 грн и услуги РАЦСа за оформление заявления – 35,66 гривен. Конечно, еще нужно доплатить за музыкальное сопровождение и другие услуги, в общем такое бракосочетание будет стоить примерно 300 гривен.

Перечень документов

Выбрав локацию для бракосочетания, будущим молодоженам необходимо собрать немного документов. Если брак заключается между гражданами Украины, тогда необходимо предоставить:

паспорт гражданина, при предоставлении ID-карты дополнительно подается выписка о месте регистрации;

идентификационный код;

если у человека был изъят паспорт гражданина страны в связи с постановкой на консульский учет в другом государстве, предоставляют паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей отметкой об этом в паспорте;

если кто-то из будущих молодоженов уже был женат, тогда дополнительно подается документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака или признание его недействительным. Речь идет о свидетельстве о расторжении брака;

решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным. Это должно быть решение, вступившее в законную силу;

вдовец/вдова предоставляет свидетельство о смерти одного из супругов.

Молодоженам, которые выбрали эксперты-женитьбу, презентуют цветы

Особой популярностью услуга "Брак за сутки" пользуется у интернациональных пар. Желая жениться, они должны подать несколько иной набор документов:

загранпаспорт иностранца и заверенный в установленном порядке перевод первой страницы загранпаспорта на украинский язык;

если у иностранца есть вид на жительство, то дополнительно предоставляется вид на временное или постоянное место жительства в Украине с отметкой в загранпаспорте о выдаче такого вида;

в случае, когда супруги уже состояли в браке, тогда дополнительно предоставляется документ, подтверждающий расторжение предыдущего брака, легализованное соответствующим образом и заверенный в установленном порядке перевод всех страниц на украинский язык.

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В то же время, перед тем, как подавать заявление на регистрацию брака, нужно проверить – легально ли иностранец находится на территории нашей страны.

Еще одно предостережение для международной пары – если паспорт влюбленного иностранца выдан не менее чем за полгода до подачи заявления на регистрацию брака, то он должен дополнительно предъявить справку о пересечении границы Государственной пограничной службы Украины за последние 180 дней или же предоставить свой предыдущий загранпаспорт.

Необычные локации для быстрого бракосочетания

Музей-усадьба И.П. Котляревского н. Полтава;

"Старая крепость" г. Каменец-Подольский;

Дубенский замок, г. Ровно;

"Замок Паланок", г. Мукачево; помещение областной филармонии (синагога); вершина горы Говерла( Закарпатье); вертолетная площадка Межгорье (Закарпатье);

Остров Хортица (Запорожье);

Краеведческий музей, ратуша (Ивано-Франковск);

Краеведческий музей, ратуша (Ивано-Франковск); "Остров влюбленных "(Тернопольский пруд);

Государственный историко-культурный заповедник в г. Луцке (Луцкий замок);

Кировоградский областной художественный музей;

Национальный дендрологический парк "Софиевка", парк "Сосновый бор" г. Черкассы;

Аэропорт; цирк (Харьков), Дом органной и камерной музыки Харьковской областной филармонии; "Свадьба в Малиновке" (Харьковская область), брачная церемония проведения на крыше дома (Харьков);

"Винницкая башня" (Винница);

"Шоколадный домик", Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" (Киев);

Спортивный стадион г. Днепр (выездные обряды на воздушных шарах;

Спортивный стадион г. Днепр (выездные обряды на воздушных шарах; Киевский областной драматический театр имени Саксаганского (г. Белая Церковь);

Музей гончарства (г. Вышгород);

Музей гончарства (г. Вышгород); Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (г. Переяслав-Хмельницкий);

Свадьба в военных условиях "Сердцебиение в окопах" (Луганская область);

Замок Радомышль (г. Радомышль);

Регистрация брака у моря, выездные обряды на воздушных шарах (м. Одесса).

Таким образом, быстро жениться уже можно. Однако, принимая такое решение, стоит помнить, что услуги по быстрому разводу не существует и в ближайшее время введено не будет.