День Святого Валентина: як одружитись за один день

Якщо ви знайшли людину, з якою хочете провести своє майбутнє – тепер необов'язково чекати кілька тижнів, аби оформити стосунки офіційно. Завдяки послузі "Шлюб за добу", отримати свідоцтво про одруження можна протягом 24 годин, або й швидше.

Скільки коштує експрес-шлюб та де в Україні можна незвично побратись – дізналась журналістка 24 каналу.

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Шлюбуватись по-новому

Ще кілька років тому одружитись можна було лише в РАЦСі. Після подачі заяви парі давали місяць на підготовку до весілля. Лише у виняткових випадках, приміром, коли пара очікувала на немовля, термін очікування могли скоротити.

В 2016 році Міністерство юстиції запустило пілотний проект "Шлюб за добу".

Від початку послуга була чи не найбільш резонансною серед багатьох запроваджених в країні новацій. Щоправда, противники швидких шлюбів були впевнені – таке одруження не принесе нічого хорошого, адже міцний шлюб нашвидкоруч не укладають. На їхнє переконання, ця послуга була приречена на провал. Натомість прихильники новації переконували – справжньому коханню швидкість не стане на заваді. На боці останніх і те, що наразі цю послугу пропонують у понад 70 українських містах.

З моменту запровадження проекту з 29 липня 2016 року було укладено 54 373 шлюбів

У 2018 році кількість зареєстрованих шлюбів в рамках пілотного проекту склала 29 344 випадки.

Одружитись з дисконтом

Сьогодні багато пар обирають "Шлюб за добу" аби не чекати. Бажаючі одружитись на свято усіх закоханих ще мають таку можливість. Приміром, цьогоріч у День Святого Валентина в столиці відкривають нову акредитовану локацію послуги "Шлюбу за добу" – TAO EVENT HOLL (ТЦ "Арена-Сіті"), де ще є місця для бажаючих одружитись. Коштуватиме послуга приблизно 1 500 гривень. За ці гроші молодят одружать та пригостять фуршетом. А свідоцтво про шлюб їм вручить заступник міністра юстиції чи й сам міністр. Єдине, що потрібно від майбутніх молодят – прийти разом з родиною у зазначений час і зазначене місце.

Вартість швидкого одруження залежить від багатьох факторів. Зазвичай, цифри залежать від обраної локації та часу доби. Приміром в столичному документ-сервісі "Готово" за базовий пакет весільних послуг потрібно заплатити 4 809 гривень. За ці гроші пару одружать у вівторок та середу з 10 до 18 години. Якщо пара забажає забронювати певний час церемонії, їм доведеться доплатити 600 гривень. Пакет послуг "Стандарт" обійдеться у 7 821 гривень (одруження у вівторок-суботу з 9:00 до 18:00).



Бажаючим отримати свідоцтво про шлюб з рук Міністра юстиції варто поспішити

Найдорожче коштує пакет "Преміум" – 11 773 гривні. За одруження в неробочий час доведеться доплатити ще 1 511,90 гривні. В кожен з цих пакетів входять додаткові послуги та бонуси. Приміром, букет квітів від адміністрації, обкладинка для свідоцтва про шлюб, музичний супровід тощо. Набір послуг залежить від вартості пакету.

В столичному будинку юстиції пару українців одружать за 4 752 гривні. Іноземцям ця послуга обійдеться трошки дорожче – 6 197 гривень.

Для бійців АТО, ветеранів, дітей-сирів та інвалідів передбачено знижки.

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Щоправда, економним парам краще все ж місяць почекати, тоді вони зможуть одружитись значно дешевше. Так, в РАЦСі потрібно заплатити державне мито – 0,85 гривень та послуги РАЦСу за оформлення заяви – 35,66 гривень. Звісно, ще потрібно доплатити за музичний супровід та інші послуги, загалом таке одруження коштуватиме приблизно 300 гривень.

Перелік документів

Обравши локацію для одруження майбутнім молодятам необхідно зібрати небагато документів. Якщо шлюб укладається між громадянами України, тоді необхідно надати:

паспорт громадянина, при наданні ID-картки додатково подається витяг про місце реєстрації;

ідентифікаційний код;

якщо у людини було вилучено паспорт громадянина країни у зв'язку з взяттям на консульський облік в іншій державі, надають паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про це в паспорті;

якщо хтось із майбутніх молодят вже був одружений, тоді додатково подається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним. Йдеться про свідоцтво про розірвання шлюбу; рішення суду про розірвання шлюбу чи визнання шлюбу недійсним. Це має бути рішення, яке набрало законної сили;

вдівець/вдова надає свідоцтво про смерть одного з подружжя.

Молодятам, які обрали експер-одруження презентують квіти

Особливою популярністю послуга "Шлюб за добу" користується у інтернаціональних пар. Бажаючи одружитись, вони мають подати дещо інший набір документів:

закордонний паспорт іноземця та засвідчений в установленому порядку переклад першої сторінки закордонного паспорта на українську мову;

якщо у іноземця є дозвіл на проживання, то додатково надається посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання в Україні з відміткою в закордонному паспорті про видачу такої посвідки;

у випадку, коли чоловік чи жінка вже перебували у шлюбі, тоді додатково надається документ, що підтверджує розірвання попереднього шлюбу, легалізований відповідним чином та засвідчений в установленому порядку з перекладом усіх сторінок на українську мову.

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Водночас, перед тим, як подавати заяву на реєстрацію шлюбу, потрібно перевірити – чи легально іноземець перебуває на території нашої країни.

Ще одна пересторога для міжнародної пари – якщо паспорт закоханого іноземця виданий не менше ніж за півроку до подання заяви на реєстрацію шлюбу, тоді він повинен додатково пред'явити довідку про перетин кордону з Державної прикордонної служби України за останні 180 днів або ж надати свій попередній закордонний паспорт.

Незвичні локації для швидкого одруження

Музей-садиба І.П. Котляревського м. Полтава;

"Стара Фортеця" м. Кам’янець-Подільський;

Дубенський замок, м. Рівне;

"Замок Паланок", м. Мукачево; приміщення обласної філармонії (синагога); вершина гори Говерла (Закарпаття); гелікоптерний майданчик Міжгір’я (Закарпаття);

Острів Хортиця (Запоріжжя);

Краєзнавчий музей, ратуша (Івано-Франківськ);

"Острів закоханих" (Тернопільський став);

Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку (Луцький замок);

Кіровоградський обласний художній музей;

Національний дендрологічний парк "Софіївка", парк "Сосновий бір" м. Черкаси;

Аеропорт; цирк (Харків), Будинок органної і камерної музики Харківської обласної філармонії; "Весілля в Малинівці" (Харківська область), шлюбна церемонія проведення на даху будинку (Харків);

"Вінницька вежа" (Вінниця);

"Шоколадний будиночок", Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово" (Київ);

Спортивний стадіон м. Дніпро (виїзні обряди на повітряних кулях;

Київський обласний драматичний театр імені Саксаганського (м. Біла Церква);

Музей гончарства (м. Вишгород);

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (м. Переяслав-Хмельницький);

Весілля у військових умовах "Серцебиття в окопах" (Луганська область);

Замок Радомишль (м. Радомишль);

Реєстрація шлюбу біля моря, виїзні обряди на повітряних кулях (м. Одеса).

Тож, швидко одружитись вже можна. Проте, приймаючи таке рішення, варто памятати, що послуги зі швидких розулучень не існує і найближчим часом запроваджено не буде.