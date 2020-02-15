День Валентина прошел: сколько денег украинцы тратили на подарки

В компании Mastercard 14 февраля ко Дню святого Валентина рассказали о ежегодном исследовании Love Index. Его выводы основаны на анализе транзакций по картам в Украине за период с 11 по 14 февраля в 2017 – 2019 годах.

"Экономика любви" растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика", – говорят в Mastercard . В Украине же эта тенденция еще более выразительна.

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С 2017 года затраты на подарки ко Дню Валентина:

В мире выросли на 17%,

В Украине выросли аж на 122% .

Сколько денег тратили украинцы на подарки

Если считать транзакции по картам в период с 11 по 14 февраля, всего в 2019 году украинцы потратили на подарки более 400 миллионов гривен (данные 2020 года будут несколько позже).

Каких подарков стали покупать больше

За три года (с 2017 до 2019) расходы на цветы выросли на 202%,

Ювелирные изделия покупают на 114% чаще.

На 94% выросли расходы на покупку "валентинок".

По последнему пункту, что интересно, Украина выпала из трендов: в мире этот показатель вырос всего на 2%.

На какие подарки потратили больше денег

150 миллионов гривен. Именно столько украинцы потратили в 2019 году на романтические ужины в ресторанах ко Дню Валентина.

130 миллионов гривен. Такими были расходы украинцев на бронирования отелей, авиабилеты и туры накануне праздника.



День Валентина в Украине в разрезе расходов на подарки / Инфографика 24 канала

Что такое Mastercard Love Index? Это ежегодное исследование, в ходе которого анализируют совокупную информацию о транзакциях по кредитным, платежными и предоплаченным картам в 53 странах мира в период с 11 по 14 февраля.