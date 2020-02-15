День Валентина прошел: сколько денег украинцы тратили на подарки
В компании Mastercard 14 февраля ко Дню святого Валентина рассказали о ежегодном исследовании Love Index. Его выводы основаны на анализе транзакций по картам в Украине за период с 11 по 14 февраля в 2017 – 2019 годах.
"Экономика любви" растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика", – говорят в Mastercard. В Украине же эта тенденция еще более выразительна.
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С 2017 года затраты на подарки ко Дню Валентина:
- В мире выросли на 17%,
- В Украине выросли аж на 122%.
Сколько денег тратили украинцы на подарки
Если считать транзакции по картам в период с 11 по 14 февраля, всего в 2019 году украинцы потратили на подарки более 400 миллионов гривен (данные 2020 года будут несколько позже).
Каких подарков стали покупать больше
- За три года (с 2017 до 2019) расходы на цветы выросли на 202%,
- Ювелирные изделия покупают на 114% чаще.
- На 94% выросли расходы на покупку "валентинок".
По последнему пункту, что интересно, Украина выпала из трендов: в мире этот показатель вырос всего на 2%.
На какие подарки потратили больше денег
- 150 миллионов гривен. Именно столько украинцы потратили в 2019 году на романтические ужины в ресторанах ко Дню Валентина.
- 130 миллионов гривен. Такими были расходы украинцев на бронирования отелей, авиабилеты и туры накануне праздника.
День Валентина в Украине в разрезе расходов на подарки / Инфографика 24 канала
Что такое Mastercard Love Index? Это ежегодное исследование, в ходе которого анализируют совокупную информацию о транзакциях по кредитным, платежными и предоплаченным картам в 53 странах мира в период с 11 по 14 февраля.
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