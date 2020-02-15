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      День Валентина прошел: сколько денег украинцы тратили на подарки

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      Сколько украинцы тратят на Валентина / Коллаж 24 канала

      В компании Mastercard 14 февраля ко Дню святого Валентина рассказали о ежегодном исследовании Love Index. Его выводы основаны на анализе транзакций по картам в Украине за период с 11 по 14 февраля в 2017 – 2019 годах.

      "Экономика любви" растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика", – говорят в Mastercard. В Украине же эта тенденция еще более выразительна. 

      Читайте также: День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

      С 2017 года затраты на подарки ко Дню Валентина:

      • В мире выросли на 17%,
      • В Украине выросли аж на 122%.

      Сколько денег тратили украинцы на подарки

      Если считать транзакции по картам в период с 11 по 14 февраля, всего в 2019 году украинцы потратили на подарки более 400 миллионов гривен (данные 2020 года будут несколько позже). 

      Каких подарков стали покупать больше

      • За три года (с 2017 до 2019) расходы на цветы выросли на 202%,
      • Ювелирные изделия покупают на 114% чаще.
      • На 94% выросли расходы на покупку "валентинок". 

      По последнему пункту, что интересно, Украина выпала из трендов: в мире этот показатель вырос всего на 2%.

      На какие подарки потратили больше денег

      • 150 миллионов гривен. Именно столько украинцы потратили в 2019 году на романтические ужины в ресторанах ко Дню Валентина. 
      • 130 миллионов гривен. Такими были расходы украинцев на бронирования отелей, авиабилеты и туры накануне праздника. 

      валентинки
      День Валентина в Украине в разрезе расходов на подарки / Инфографика 24 канала

      Что такое Mastercard Love Index? Это ежегодное исследование, в ходе которого анализируют совокупную информацию о транзакциях по кредитным, платежными и предоплаченным картам в 53 странах мира в период с 11 по 14 февраля.

      Читайте также: Настоящая любовь: 10 основных признаков

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: День Валентина Деньги Новости Украины
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