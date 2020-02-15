День Валентина минув: скільки грошей українці витрачали на подарунки

У компанії Mastercard 14 лютого до Дня святого Валентина розповіли про щорічне дослідження Love Index. Його висновки базуються на аналізі транзакцій по картках в Україні за період з 11 по 14 лютого у 2017 – 2019 роках.

"Економіка любові" зростає у п’ять разів швидше, ніж світова економіка", – кажуть у Mastercard. В Україні ж ця тенденція ще більш виразна.

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З 2017 року витрати на подарунки до Дня Валентина:

У світі зросли на 17%,

В Україні зросли аж на 122%.

Скільки грошей витратили українці на подарунки

Якщо рахувати транзакції по картках у період з 11 по 14 лютого, загалом у 2019 році українці витратили на подарунки понад 400 мільйонів гривень (дані за 2020 рік будуть дещо пізніше).

Яких подарунків стали купувати більше

За три роки (з 2017 до 2019) витрати на квіти зросли на 202%,

Ювелірні вироби купують на 114% частіше.

На 94% зросли витрати на купівлю "валентинок".

Щодо останнього пункту, що цікаво, Україна випала з трендів: загалом у світі цей показник зріс лише на 2%.

На які подарунки витратили найбільше грошей

150 мільйонів гривень. Саме стільки українці витратили у 2019 році на романтичні вечері в ресторанах до Дня Валентина.

Саме стільки українці витратили у 2019 році на романтичні вечері в ресторанах до Дня Валентина. 130 мільйонів гривень. Такими були витрати українців на бронювання готелів, авіаквитки та тури напередодні свята.



День Валентина в Україні у розрізі витрат на подарунки / Інфографіка 24 каналу

Що таке Mastercard Love Index? Це щорічне дослідження, під час якого аналізують сукупну інформацію про транзакції за кредитними, платіжними та передплаченими картками в 53 країнах світу в період з 11 по 14 лютого.

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