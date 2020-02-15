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      День Валентина минув: скільки грошей українці витрачали на подарунки

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      Скільки українці витрачають на Валентина / Колаж 24 каналу

      У компанії Mastercard 14 лютого до Дня святого Валентина розповіли про щорічне дослідження Love Index. Його висновки базуються на аналізі транзакцій по картках в Україні за період з 11 по 14 лютого у 2017 – 2019 роках.

      "Економіка любові" зростає у п’ять разів швидше, ніж світова економіка", – кажуть у Mastercard. В Україні ж ця тенденція ще більш виразна. 

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      З 2017 року витрати на подарунки до Дня Валентина:

      • У світі зросли на 17%,
      • В Україні зросли аж на 122%.

      Скільки грошей витратили українці на подарунки

      Якщо рахувати транзакції по картках у період з 11 по 14 лютого, загалом у 2019 році українці витратили на подарунки понад 400 мільйонів гривень (дані за 2020 рік будуть дещо пізніше). 

      Яких подарунків стали купувати більше

      • За три роки (з 2017 до 2019) витрати на квіти зросли на 202%,
      • Ювелірні вироби купують на 114% частіше.
      • На 94% зросли витрати на купівлю "валентинок". 

      Щодо останнього пункту, що цікаво, Україна випала з трендів: загалом у світі цей показник зріс лише на 2%.

      На які подарунки витратили найбільше грошей

      • 150 мільйонів гривень. Саме стільки українці витратили у 2019 році на романтичні вечері в ресторанах до Дня Валентина. 
      • 130 мільйонів гривень. Такими були витрати українців на бронювання готелів, авіаквитки та тури напередодні свята. 

      Валентинки
      День Валентина в Україні у розрізі витрат на подарунки / Інфографіка 24 каналу

      Що таке Mastercard Love Index? Це щорічне дослідження, під час якого аналізують сукупну інформацію про транзакції за кредитними, платіжними та передплаченими картками в 53 країнах світу в період з 11 по 14 лютого. 

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      14 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: День Валентина Гроші Новини України
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