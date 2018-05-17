День вышиванки празднуют даже в Антарктике: опубликовано видеоприветствие на фоне пингвинов
В сети опубликовано поздравление с Днем вышиванки с Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Видео на фоне пингвина записал врач 23-й Украинской антарктической экспедиции Константин Даниленко.
Соответствующий ролик в Facebook опубликовала журналистка и писательница Леся Воронюк.
"В этом году Всемирный день вышиванки точно покрыл всю планету. Антарктика. Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Пока мое нынешнее ТОП-1 поздравление с праздником. Смотреть до конца", – говорится в сообщении.
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Источник: 24 Канал
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