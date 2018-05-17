День вишиванки святкують навіть в Антарктиці: опубліковане відеовітання на тлі пінгвінів
У мережі опубліковане привітання із Днем вишиванки з Української антарктичної станції "Академік Вернадський". Відео на тлі пінгвіна записав лікар 23-ї Української антарктичної експедиції Костянтин Даниленко.
Відповідний ролик у Facebook опублікувала журналістка і письменниця Леся Воронюк.
"Цього року Всесвітній день вишиванки точно покрив всю планету. Антарктика. Українська антарктична станції "Академік Вернадський". Поки що моє цьогорічне ТОП-1 привітання зі святом. Дивитись до кінця", – мовиться у повідомленні.
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Джерело: 24 Канал
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