День вишиванки святкують навіть в Антарктиці: опубліковане відеовітання на тлі пінгвінів

У мережі опубліковане привітання із Днем вишиванки з Української антарктичної станції "Академік Вернадський". Відео на тлі пінгвіна записав лікар 23-ї Української антарктичної експедиції Костянтин Даниленко.

Відповідний ролик у Facebook опублікувала журналістка і письменниця Леся Воронюк.

"Цього року Всесвітній день вишиванки точно покрив всю планету. Антарктика. Українська антарктична станції "Академік Вернадський". Поки що моє цьогорічне ТОП-1 привітання зі святом. Дивитись до кінця", – мовиться у повідомленні.

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