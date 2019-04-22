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      День Земли: Google посвятил новый дудл родной планете

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      Дудл от Google посвящен Дню Земли
      Дудл от Google посвящен Дню Земли / Скриншот

      Google посвятил дудл всемирному Дню Земли. Его отмечают во всем мире в понедельник, 22 апреля. Целью праздника является привлечение внимания общественности к нашему общему дому и напоминание людям о необходимости бережного отношения к природе и заботы друг о друге.

      День Земли – это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

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      Дудл в привычной интерактивной форме рассказывает о редких и удивительных животных и растениях, населяющих нашу планету. В Google решили уделить особое внимание разнообразным видам животных на Земле, и решили посвятить этому заставку на главной странице поисковика.

      Нынешний летний дудл, посвященный Дню Земли, расскажет нам о некоторых из впечатляющих организмов, которые населяют наш родной дом. В частности, интерактивное слайд-шоу ознакомит вас с шестью существами, которые стоят вашего внимания,
      – рассказали создатели дудла.

      google, doodle
      Анимация, посвященная альбатросу

      Каждая из анимаций рассказывает что-то интересное об одном из видов живых существ на планете.
      Интересно, что в День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, который призывает людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома.

      Колокол Мира – символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время – это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения Человека и Культуры.

      Google, doodle
      Анимация, посвященная самому маленькому позвоночному животному на планете

      Праздник основал американский общественный деятель Джон Мортон. Он в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. В 1872 он выдвинул предложение установить международный День Земли.

      Подробнее ознакомиться с дудлом можно на посвященной ему странице. Здесь также можно просмотреть все авторские дудлы, посвященные дню влюбленных за прошлые годы.

      Что такое дудлы? Это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. С каждым годом дудлы становятся все более технически сложными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года, и за годы работы поисковика их набралось больше тысячи.

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      Источник: 24 Канал
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