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      День Землі: Google присвятив новий дудл рідній планеті

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      День Землі 2019 - Google присвятив дудл Землі 22 квітня 2019
      Дудл від Google присвячений Дню Землі / Скріншот

      Google присвятив дудл до всесвітнього Дня Землі. Його відзначається в усьому світі в понеділок, 22 квітня. Метою свята є привернення уваги громадськості до нашого спільного дому і нагадати людям про необхідність дбайливого ставлення до природи і турботи один про одного.

      День Землі – це символ єдності, усвідомлення, що тільки об'єднаними зусиллями людство може боротися з глобальними екологічними та існуючими соціальними проблемами.

      Читайте також: День Землі: Google присвятив новий дудл рідній планеті

      Дудл у звичній інтерактивній формі розповідає про рідкісних і дивовижних тварин та рослин, які населяють нашу планету. В Google вирішили приділити особливу увагу до різноманітних видів тварин на Землі, та вирішили присвятити заставку на головній сторінці пошуковика.

      Цьогорічний річний дудл присвячений Дню Землі розкаже нам про деякі з вражаючих організмів, які населяють наш рідний дім. Зокрема, інтерактивне слайд-шоу ознайомить вас з шістьмома істотами, які варті вашої уваги,
      – розповіли творці дудла.

      google, doodle
      Анімація присвячена альбатросу

      Кожна з анімацій розповідає щось цікаве про один з видів живих істот на планеті.
      Цікаво, що у День Землі в різних країнах, за традицією, лунає Дзвін Миру, який закликає людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому.

      Дзвін Миру – символ спокою, мирного життя та дружби, вічного братерства і солідарності народів. І водночас – це заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на Землі, збереження Людини і Культури.

      Google, doodle
      Анімація присвячена  найменшій хребетній тварині на планеті

      Свято заснував американський громадський діяч Джон Мортон. Він у 1840-х роках розгорнув кампанію з посадки дерев і чагарників, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища. У 1872 він висунув пропозицію встановити міжнародний День Землі.

      Детальніше ознайомитися з дудлом можна на присвяченій йому сторінці.

      Що таке дудли?Це картинки, анімації та ігри на основі логотипу Google, які з'являються на головній сторінці пошуковика на честь різних подій, свят та ювілеїв. З кожним роком дудли стають все більш технічно складними. Тимчасові логотипи стали з'являтися в Google з 1998 року і за роки роботи пошуковика їх набралося більше тисячі.

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      Теги: Google Екологія
      Джерело: 24 Канал
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