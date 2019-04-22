День Землі: Google присвятив новий дудл рідній планеті

Google присвятив дудл до всесвітнього Дня Землі. Його відзначається в усьому світі в понеділок, 22 квітня. Метою свята є привернення уваги громадськості до нашого спільного дому і нагадати людям про необхідність дбайливого ставлення до природи і турботи один про одного.

День Землі – це символ єдності, усвідомлення, що тільки об'єднаними зусиллями людство може боротися з глобальними екологічними та існуючими соціальними проблемами.

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Дудл у звичній інтерактивній формі розповідає про рідкісних і дивовижних тварин та рослин, які населяють нашу планету. В Google вирішили приділити особливу увагу до різноманітних видів тварин на Землі, та вирішили присвятити заставку на головній сторінці пошуковика.

Цьогорічний річний дудл присвячений Дню Землі розкаже нам про деякі з вражаючих організмів, які населяють наш рідний дім. Зокрема, інтерактивне слайд-шоу ознайомить вас з шістьмома істотами, які варті вашої уваги,

– розповіли творці дудла.



Анімація присвячена альбатросу

Кожна з анімацій розповідає щось цікаве про один з видів живих істот на планеті.

Цікаво, що у День Землі в різних країнах, за традицією, лунає Дзвін Миру, який закликає людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому.

Дзвін Миру – символ спокою, мирного життя та дружби, вічного братерства і солідарності народів. І водночас – це заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на Землі, збереження Людини і Культури.



Анімація присвячена найменшій хребетній тварині на планеті

Свято заснував американський громадський діяч Джон Мортон. Він у 1840-х роках розгорнув кампанію з посадки дерев і чагарників, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища. У 1872 він висунув пропозицію встановити міжнародний День Землі.

Детальніше ознайомитися з дудлом можна на присвяченій йому сторінці.

Що таке дудли?Це картинки, анімації та ігри на основі логотипу Google, які з'являються на головній сторінці пошуковика на честь різних подій, свят та ювілеїв. З кожним роком дудли стають все більш технічно складними. Тимчасові логотипи стали з'являтися в Google з 1998 року і за роки роботи пошуковика їх набралося більше тисячі.