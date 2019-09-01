09:51
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      День знаний 2019: Google создал дудл в честь 1 сентября

      101 Читати новину українською
      День знаний 1 сентября 2019: поздравление дудл от Google с 1 сентября 2019
      Праздничный дудл от Google / Скриншот

      Поисковик Google создал по случаю Дня знаний новый дудл. На главной странице ресурса разместили своеобразную поздравительную открытку, выполненную в привычном анимированном стиле.

      Праздничный дудл могут видеть жители Украины, Израиля, Беларуси, Литвы, Латвии, Армении и России.

      Читайте также: Google поздравил украинцев с Днем Независимости, выпустив праздничный дудл

      А вот и сама анимация праздничного дудла:

      На странице дудла его создатели также оставили небольшое поздравление для студентов, учеников, учителей и преподавателей:

      Студенты со свежими лицами надевают свои "умные" наряды и отправляются в свои кампусы. В день общения со старыми одноклассниками и встречи с новыми, ожидая начала занятий, сегодня дудл празднует первый школьный день! Студенты и преподаватели во всем мире вернутся в аудитории сегодня, чтобы начать новый учебный год. Вот поздравления ученикам и пожелания всего наилучшего в этом новом учебном году!

      Кроме того создатели праздничного дудла оставили несколько ранних скетчей, которые демонстрируют процесс создания анимации. Кстати, автором дудла является художник Нейт Свинегарт.

      Дудл до 1 вересня
      Процесс создания дудла

      В этом году праздничная линейка в разных городах и школах также будет проводиться в разные дни. Некоторые школы проведут ее традиционно 1 сентября в воскресенье, а другая часть школ будет праздновать День знаний, когда дети будут идти в школу – 2 сентября в понедельник.

      blog_ava
      На Донбассе опять погиб украинский воин
      сегодня
      237
      Теги: Новости Украины Google Дудл
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 164
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23950
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 542
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2688
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1308
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук