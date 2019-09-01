День знаний 2019: Google создал дудл в честь 1 сентября

Поисковик Google создал по случаю Дня знаний новый дудл. На главной странице ресурса разместили своеобразную поздравительную открытку, выполненную в привычном анимированном стиле.

Праздничный дудл могут видеть жители Украины, Израиля, Беларуси, Литвы, Латвии, Армении и России.

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А вот и сама анимация праздничного дудла:

На странице дудла его создатели также оставили небольшое поздравление для студентов, учеников, учителей и преподавателей:

Студенты со свежими лицами надевают свои "умные" наряды и отправляются в свои кампусы. В день общения со старыми одноклассниками и встречи с новыми, ожидая начала занятий, сегодня дудл празднует первый школьный день! Студенты и преподаватели во всем мире вернутся в аудитории сегодня, чтобы начать новый учебный год. Вот поздравления ученикам и пожелания всего наилучшего в этом новом учебном году!

Кроме того создатели праздничного дудла оставили несколько ранних скетчей, которые демонстрируют процесс создания анимации. Кстати, автором дудла является художник Нейт Свинегарт.



Процесс создания дудла

В этом году праздничная линейка в разных городах и школах также будет проводиться в разные дни. Некоторые школы проведут ее традиционно 1 сентября в воскресенье, а другая часть школ будет праздновать День знаний, когда дети будут идти в школу – 2 сентября в понедельник.