День знань 2019: Google створив дудл на честь 1 вересня

Пошуковик Google створив з нагоди Дня знань новий дудл. На головній сторінці ресурсу розмістили своєрідну вітальну листівку виконану в звичному анімованому стилі.

Святковий дудл можуть бачити жителі України, Ізраїля, Білорусі, Литви, Латвії, Вірменії та Росії.

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А ось і сама анімація святкового дудла:

На сторінці дудла його творці також залишили невеличке привітання для студентів, учнів , вчителів та викладачів:

Студенти зі свіжими обличчями одягають свої "найрозумніші" вбрання та вирушають до своїх кампусів. У день спілкування зі старими однокласниками та зустрічі з новими, очікуючи на початок занять, сьогодні дудл святкує перший шкільний день! Студенти та викладачі у всьому світі повернуться до аудиторій сьогодні, щоб розпочати новий навчальний рік. Ось вітання учням та побажання всього найкращого у цьому новому навчальному році!

Крім того творці святкового дудла залишили кілька ранніх скетчів, які демонструють процес створення анімації. До речі, автором дудла є художник Нейт Свінегарт.



Процес створення дудла

Цьогоріч святкова лінійка в різних містах та школах також проводитиметься в різні дні. Деякі школи проведуть її традиційно 1 вересня у неділю, а інша частина шкіл святкуватиме День знань коли діти йтимуть в школу – 2 вересня у понеділок.