Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на официальной странице в телеграме. Чиновник подчеркнул, что неизвестно, что именно оккупанты хотели "денацифицировать" – вблизи обстрелянного здания никаких военных подразделений не было.

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Оккупанты "денацифицировали" удобрения на Днепропетровщине

Лукашук отметил, что в результате вражеского ракетного удара в помещении с сельскохозяйственной техникой выбило стекла, а также была повреждена крыша здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодифицированных гусей,

– подчеркнул глава ДОР.

К слову, Лукашук обратил внимание на вчерашние сообщения росСМИ, которые писали о якобы "уничтожении одного батальона украинских военных" в результате удара оккупантов по железной дороге в Новомосковском районе.

Батальон – это около 500 человек. А в результате вчерашнего обстрела пострадали 5 человек – проводники, которые к военному делу не имеют отношения. Что сегодня сделали оккупанты? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их печать?

– добавил чиновник.

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