Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на офіційній сторінці у телеграмі. Посадовець підкреслив, що невідомо, що саме окупанти хотіли "денацифікувати" – поблизу обстріляної будівлі жодних військових підрозділів не було.

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Окупанти "денацифікували" добрива на Дніпропетровщині

Лукашук зазначив, що унаслідок ворожого ракетного удару у приміщенні із сільськогосподарською технікою вибило шибки, а також був пошкоджений дах будівлі. На щастя, минулось без постраждалих.

Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких "нацистів", вогневих точок чи бойових біомодифікованих гусей,

– наголосив очільник ДОР.

До слова, Лукашук звернув увагу на вчорашні повідомлення росЗМІ, які писали про буцімто "знищення до одного батальйону українських військових" унаслідок удару окупантів по залізниці у Новомосковському районі.

Батальйон – це десь 500 людей. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 5 людей – провідники, які до військової справи не мають стосунку. То що сьогодні зробили окупанти? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розповість їхня преса?

– додав посадовець.

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