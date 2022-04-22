Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на офіційній сторінці у телеграмі. Посадовець підкреслив, що невідомо, що саме окупанти хотіли "денацифікувати" – поблизу обстріляної будівлі жодних військових підрозділів не було.
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Окупанти "денацифікували" добрива на Дніпропетровщині
Лукашук зазначив, що унаслідок ворожого ракетного удару у приміщенні із сільськогосподарською технікою вибило шибки, а також був пошкоджений дах будівлі. На щастя, минулось без постраждалих.
Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких "нацистів", вогневих точок чи бойових біомодифікованих гусей,
– наголосив очільник ДОР.
До слова, Лукашук звернув увагу на вчорашні повідомлення росЗМІ, які писали про буцімто "знищення до одного батальйону українських військових" унаслідок удару окупантів по залізниці у Новомосковському районі.
Батальйон – це десь 500 людей. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 5 людей – провідники, які до військової справи не мають стосунку. То що сьогодні зробили окупанти? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розповість їхня преса?
– додав посадовець.
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