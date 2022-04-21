Российский нацизм живее всех живых

Открытый неонацист, участник вооруженного формирования ДШРГ "Русич", отличившийся зверствами на Донбассе еще в 2014 году.

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Рассказов активен в СМИ. Долго сотрудничал с другим российским неонацистом Егором Просвирниным (выбросился из окна в конце прошлого года). "Топаз" воюет в Украине и ведет свой телеграм-канал "Говорит ТопаZ". Сегодня на этом канале он разместил такое сообщение.



Российский неонацист Рассказов постоянно давет интервью пропагандистским помойкам / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Российские неонацисты Егор Просвирин и Евгений Рассказов / Фото из фейсбука Дениса Казанского

Сегодня день рождения у нашего соратника и друга, который стал примером для многих из нас, несмотря на свой преклонный возраст. Он научил нас любить отчизну и не боятся врага никогда, каким бы сильным врагом ни был. Он научил нас бороться за исконные земли, которые исторически принадлежат нашему народу. И несмотря на то, что его уже давно нет с нами, его дело и слово живет в наших сердцах и вдохновляет нас бить укро-большевистскую мразь и множить славу великой России!

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Фанат Гитлера, воюющий против Украины, опубликовал сообщение по случаю дня рождения палача человечества / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Неонацист Рассказов входит в состав группировки террористов "Русич" / Фото из фейсбука Дениса Казанского

Для тех, кто не понял – сегодня день рождения Гитлера. На российском "Камазе", перед которым на фото стоит Рассказов, кроме Z-свастики, нанесен символ 88, расшифровывающийся как "Хайль Гитлер". Такая вот "денацификация".

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