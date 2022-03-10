Причем "причинами" такого назвали что-то несусветное – "демилитаризацию" и "денацификацию". Кулеба убежден: каждый военный преступник предстанет перед правосудием!

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Россия убивает украинских детей

"Денацификация". "Демилитаризация". Это "причины", почему Путин отправил свою армию убивать украинцев, включая детей. Более 70 из них уже погибли,

– написал глава украинского МИД в твиттере.

И подчеркнул: "Эта агрессия является варварским преступлением, которого не было со времен Второй мировой войны, и я клянусь: мы гарантируем, что каждый военный преступник предстанет перед правосудием".

Вот сообщение Дмитрия Кулебы с показательным видео:

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