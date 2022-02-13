Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. По его словам, нужно избежать манипуляции по выделенным деньгам.

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Кому именно будут переводить деньги в случае необходимости

Как рассказал заместитель министра, миллиарды будут хранить на отдельном министерском счете и "никому не будут выдавать". Их будут использовать исключительно для обеспечения безопасности полетов на украинскую территорию. Прежде всего говорится о:

компаниях-перестраховщиках;

лизинговых компаниях;

авиаперевозчиках;

страховых фирмах.

Денег должно хватить на покрытие страховых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан,

– подчеркнул Найем.

Он также отметил, что на этом сложности не заканчиваются. Украина продолжает вести переговоры с партнерами и ожидает, что ограничения вообще отменят. "Никакой паники нет", – подчеркнул заместитель министра.

Заметьте! Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что деньги будут в резерве, пока не урегулируют внешнеполитические угрозы.

Проблемы в авиапространстве Украины: что известно

Утром 13 февраля самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс из Португалии в Киев, совершил вынужденную посадку в столице Молдовы.

В авиакомпании пояснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Мол, есть опасения из-за полномасштабного нападения России.

После этого компания все же решила отменить рейсы с 14 по 16 февраля. Более того, свои рейсы до 17 февраля решила снять и нидерландская компания KLM.

В Украине же опровергли информацию о закрытии воздушного пространства. Только Украэрорух рекомендует авиакомпаниям не летать над Черным морем до 19 февраля, потому что россияне якобы проводят "учения" возле оккупированного Крыма.

Полный текст публикации Мустафы Найема:

Очень извиняюсь, но паника откладывается.

Коротко, что сегодня было сделано командой Министерства инфраструктуры, чтобы не допустить авиационной изоляции.

Сейчас большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме. Никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, так же как нет никаких ограничений на пребывание воздушных судов в воздушном пространстве Украины.

В то же время за последние сутки у нас возникли некоторые проблемы. Если коротко, вчера ночью крупные иностранные страховые компании уведомили наших авиаперевозчиков и владельцев воздушных судов, что в связи с многочисленными сообщениями о возможных военных действиях, страховые гарантии не будут распространяться на самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Украины.

Соответственно компании-собственники, стремясь минимизировать свои риски, начали ограничивать пребывание своих бортов на территории Украины.

Что сделало Министерство инфраструктуры и Кабинет министров за эти 11 часов:

Менее чем за полсуток были выработаны конкретные предложения страховым компаниям, чтобы изменить условия ограничений по страховым гарантиям для владельцев воздушных судов.

С самого утра мы связались с посольствами стран, в которых зарегистрированы вышеупомянутые страховые компании и сейчас продолжаются консультации по конкретным пунктам нашего предложения. Ждем результатов.

Параллельно с этим сегодня утром мы собрали всех авиаперевозчиков и вместе с ними выработали проект решения правительства о поддержке рынка авиаперевозок и выделении денег на гарантии безопасности полетов воздушных судов.

Час назад Кабинет Министров принял соответствующее решение и по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 миллиарда гривен.

Во избежание манипуляций: эти деньги никому не выдаются. Они будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Этих денег должно хватить на покрытие страховых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан

На этом сложности не заканчиваются, мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены. Но никакой паники нет.

Хорошего вечера.

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