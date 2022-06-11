Новую денежную помощь украинским беженцам в Польше оказывает Красный Крест.

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Кто может получить средства

Красный Крест выделил несколько критериев для назначения помощи. Для того чтобы получить средства, следует отвечать хотя бы одному из них:

один взрослый человек (отец или мать) и тот же ребенок в возрасте до 18 лет или пожилой человек старше 50 лет;

семья, в которую входят пожилые люди (более 50 лет);

семья, которая имеет более двух человек на иждивении (дети до 18 лет или пожилые более 50 лет);

семья, где есть один или несколько человек с особыми потребностями.

Обратите внимание! Подать заявку на помощь от Красного Креста могут только беженцы, которые не получали финансовую помощь от какой-либо другой гуманитарной организации. Государственные выплаты не учитываются.

О какой сумме говорится

Для первого члена семьи выделяют 710 злотых в месяц. Это примерно 4900 гривен. Каждое дополнительное лицо получает 610 злотых. А это около 4200 гривен.

Деньги будут выплачивать не более пяти членов семьи. Помощь будет поступать в течение 4 месяцев.

Как подать заявку на помощь

Подать заявку на финансовую помощь может только один член семьи. В то же время все остальные родные должны иметь документы, подтверждающие их личность. В частности:

загранпаспорт гражданина Украины;

внутренний паспорт гражданина Украины;

ID-карта гражданина Украины;

свидетельство о рождении детей;

загранпаспорт иностранца, имеющего вид на жительство.

Сделать это можно в приложении на мобильном телефоне через AppStore или Google Play. Там же есть инструкция, чтобы понимать, как подать заявку правильно.

Впоследствии с соискателем на помощь свяжется Красный Крест. Вырученные средства можно будет потратить на любые нужды.

Помощь пострадавшим от войны непосредственно в Украине

Украинцы, пострадавшие от вооруженной агрессии России, тоже могут получить помощь. Ее будет предоставлять Красный Крест совместно с Минсоцполитикой.

Помощь предусматривает выплаты в размере 2500 гривен в месяц. Ее будут выделять на каждого члена семьи. Подробнее об этом можно ознакомиться по ссылке .

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