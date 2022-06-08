Об этом рассказали в Министерстве социальной политики. Узнайте, как получить помощь и что она предполагает.

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Помощь получат малообеспеченные семьи

Следует понимать, что на финансовую помощь от Красного Креста и Минсоцполитики могут рассчитывать малоимущие семьи. Причем только из общин, непосредственно пострадавших от российской агрессии.

Помощь предусматривает выплаты в размере 2500 гривен в месяц. Ее будут выделять на каждого члена семьи.

Критерии для получения помощи

Чтобы рассчитывать на получение финансовой помощи, следует подпадать под два важных критерия. Речь идет о:

официальный статус малообеспеченной семьи, зарегистрированный в Минсоцполитике;

до 24 февраля семья должна была проживать в одной из общин, пострадавших от войны.

Заметим, что неважно, выехала ли семья после начала вторжения. Она все равно может рассчитывать на финансовую поддержку.

На деньги могут рассчитываться жители Донецкой, Луганской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В некоторых из этих областей говорится только об общинах, непосредственно пострадавших от врага.

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Нужно ли регистрироваться для получения средств

В Минсоцполитики подчеркивают, что делать это не нужно. Денежные средства будут поступать тем семьям, которые отвечают критериям. Данные же Красному Кресту буду предоставлять именно министерство.

Важно! Другие способы регистрации в этой программе не предусмотрены. Будьте осторожны, чтобы не попасть в руки мошенников.

Как средства поступят к получателям

Финансы, выделенные Красным Крестом, на свой банковский счет получит глава домохозяйства. Сведения о нем у Минсоцполитики уже есть. Или их можно будет получить в любом отделении ПриватБанка.

Когда начислят деньги? В Минсоцполитики отмечают, что средства поступят в первые недели июня.

В Минсоцполитики отмечают, что средства поступят в первые недели июня. Сообщат ли семье о включении в программу? Да, Красный Крест сообщит с помощью SMS-сообщений на номер пользователя. После этого придет уведомление о зачислении средств, но уже от Банка.

Заметим, что некоторые участники программы могут позвонить представители Красного Креста или Общества Красного Креста в Украине. Это сделают для того, чтобы провести небольшой опрос о предоставлении помощи.

Если у вас возникнут какие-либо конкретные вопросы относительно выплат, можно позвонить на горячую линию Красного Креста: 0 800 300 155.

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