Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики. Дізнайтесь, як отримати допомогу та що вона передбачає.

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Допомогу отримають малозабезпечені сім'ї

Слід розуміти, що на фінансову допомогу від Червоного Хреста та Мінсоцполітики можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї. Причому, лише з громад, які безпосередньо постраждали від російської агресії.

Допомога передбачає виплати у розмірі 2 500 гривень на місяць. Її виділятимуть на кожного члена сім'ї.

Критерії для отримання допомоги

Щоб розраховувати на отримання фінансової допомоги слід підпадати під два важливі критерії. Мовиться про:

офіційний статус малозабезпеченої сім'ї, зареєстрований у Мінсоцполітики;

до 24 лютого сім'я мала проживати в одній із громад, які постраждали від війни.

Зауважимо, що не має значення, чи виїхала родина після початку вторгнення. Вона все одно може розраховувати на фінансову підтримку.

На гроші можуть розраховувати мешканці Донецької, Луганської, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. У деяких з цих областей мовиться лише про громади, які безпосередньо постраждали від ворога.

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Чи потрібно реєструватись для отримання коштів

У Мінсоцполітики наголошують, що робити цього не потрібно буде. Кошти надходитимуть тим сім'ям, які відповідають критеріям. Дані ж Червоному Хресту надаватиму саме міністерство.

Важливо! Інших способів реєстрації у цій програмі не передбачено. Тож будьте обережними, щоб не потрапити до рук шахраїв.

Як кошти надійдуть до отримувачів

Фінанси, виділені Червоним Хрестом, на свій банківський рахунок отримає голова домогосподарства. Відомості про нього у Мінсоцполітики вже є. Або ж їх можна буде отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку.

Коли нарахують кошти? У Мінсоцполітики зазначають, що кошти надійдуть у перші тижні червня.

У Мінсоцполітики зазначають, що кошти надійдуть у перші тижні червня. Чи повідомлять сім'ю про включення до програми? Так, Червоний Хрест повідомить за допомогою SMS-повідомлень на номер користувача. Після цього надійде сповіщення про зарахування коштів, але вже від Банку.

Зауважимо, що до деяких учасників програми можуть зателефонувати представники Червоного Хреста або Товариства Червоного Хреста в Україні. Це зроблять для того, щоб провести невеличке опитування про надання допомоги.

Якщо у вас виникнуть якісь конкретні запитання стосовно виплат, то можна зателефонувати на гарячу лінію Червоного Хреста: 0 800 300 155.

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