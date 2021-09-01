Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политик и экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов. Он отметил, что это земля с лесом в городе Буча, размером в 20 футбольных полей. Территорию также называют "Бучанским Межигорьем".

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"Жители Киевщины и города Буча могли бы там гулять, отдыхать, дышать чистым воздухом, но нет. Эту землю загородили десятиметровыми забором. Таких заборов нет даже на военных базах Украины или США, но в Буче есть", – рассказал Фирсов.



Десятиметровый забор вокруг участка Калетника / Фото с фейсбук-страницы Егора Фирсова

Участок стоит миллионы долларов

Экс-глава Госэкоинспекции отметил, что такую ​​зону в Европе считали бесценной, потому что она имеет признаки заповедного фонда. Говорится о миллионах долларов и фактически решением суда они вернулись Калетнику.

"Решение суда обнародовали недавно. Возможно Калетник думает, что о нем все забыли, а также о Януковиче, о схемах", – сказал Фирсов.

Справка. Игорь Калетник был депутатом Коммунистической партии Украины и заместителем председателя Верховной Рады во времена Виктора Януковича. Экс-депутат голосовал за законы 16 января.

Калетник может распоряжаться землей

По словам политика, экс-депутат-коммунист может спокойно распоряжаться землей и даже построить дом. Поэтому надо применять юридические механизмы, чтобы Киевщина получила назад эту коммунальную собственность.

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Политик отметил, что Калетник находится в розыске Интерпола и возможно живет в России. Против него в Украине есть уголовные дела.

Решить проблему, по мнению Фирсова необходимо в 2 плоскостях:

с юридического аспекта (можно действовать через Совет национальной безопасности и обороны);

с общественной стороны (жители Киевщины должны задекларировать определенное возмущение, потому что у них украли эту землю).

Решение Верховного Суда невозможно обжаловать

Фирсов рассказал, что примерно 95% территории – это высококачественный лес. Есть только одно сооружение – недостроенный дом Калетника. Для начала необходимо снести забор, чтобы люди видели, что происходит на территории.

Не знаю, насколько именно Калетник влияет на суды, но убежден, что деньги влияют на решения органов власти,

– рассказал Фирсов.

Он пояснил, что с судом парадокс, поскольку хоть судебная ветвь власти и независима, однако некуда жаловаться на Верховный Суд, который принимал решение. Остается только действовать через СНБО.



Верховный Суд вернул территорию Калетнику / Скриншот Егора Фирсова



Участок принадлежит экс-депутату, который находится в розыске / Скриншот Егора Фирсова

"Представьте, что это решение оставим так, как оно есть. Мне кажется, что это сигнал тем людям, которые обворовывали страну, что все с их активами будет хорошо. Решение принял Верховный Суд. Это суд последней инстанции. Даже нельзя обжаловать в Европейском суде, так как не нарушили права конкретного человека", – добавил политик.

Егор Фирсов о решении Верховного Суда вернуть 14 гектаров леса Игорю Калетнику: смотрите видео