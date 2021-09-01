Про це в прямому ефірі 24 канал розповів політик та ексголова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов. Він зазначив, що це земля з лісом у місті Буча, розміром у 20 футбольних полів. Територію також називають "Бучанським Межигір'ям".

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"Мешканці Київщини й міста Буча могли б там гуляти, відпочивати, дихати чистим повітрям, але ні. Цю землю загородили десятиметровим парканом. Таких парканів навіть немає на військових базах України чи США, але в Бучі є", – розповів Фірсов.



Десятиметровий паркан навколо ділянки Калетника / Фото з фейсбук-сторінки Єгора Фірсова

Ділянка коштує мільйони доларів

Ексголова Держекоінспекції зазначив, що таку зону в Європі вважали неоціненною, бо вона має ознаки заповідного фонду. Мовиться про мільйони доларів і фактично рішенням суду вони повернулись Калетнику.

"Рішення суду оприлюднили нещодавно. Можливо Калетник думає, що про нього всі забули, а також про Януковича, про схеми", – сказав Фірсов.

Довідка. Ігор Калетник був депутатом Комуністичної партії України та заступником голови Верховної Ради за часів Віктора Януковича. Ексдепутат голосував за диктаторські закони 16 січня.

Калетник може розпоряджатися землею

За словами політика, ексдепутат-комуніст може спокійно розпоряджатися землею й навіть звести будинок. Тому треба застосовувати юридичні механізми, щоб Київщина отримала назад цю комунальну власність.

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Політик зауважив, що Калетник перебуває у розшуку Інтерполу та можливо живе в Росії. Проти нього в Україні є карні справи.

Розв'язати проблему, на думку Фірсова необхідно у 2 площинах:

з юридичного аспекту (можна діяти через Раду національної безпеки та оборони);

з суспільного боку (мешканці Київщини мають задекларувати певне обурення, тому що в них вкрали цю землю).

Рішення Верховного Суду неможливо оскаржити

Фірсов розповів, що приблизно 95% території – це високоякісний ліс. Є лише одна споруда – недобудований будинок Калетника. Для початку необхідно знести паркан, щоб люди бачили, що відбувається на території.

Не знаю, наскільки саме Калетник впливає на суди, але переконаний, що гроші мають вплив на рішення органів влади,

– розповів Фірсов.

Він пояснив, що з судом є парадокс, оскільки хоч судова гілка влади незалежна, однак немає куди скаржитись на Верховний Суд, який ухвалював рішення. Залишається лише діяти через РНБО.



Верховний Суд повернув території Калетнику / Скриншот Єгора Фірсова



Ділянка належить ексдепутату, який перебуває у розшуку / Скриншот Єгора Фірсова

"Уявіть, що це рішення залишимо так, як воно є. Мені здається, що це сигнал тим людям, які обкрадали країну, що все з їхніми активами буде добре. Рішення ухвалив Верховний Суд. Це суд останньої інстанції. Навіть не можна оскаржувати в Європейському суді, тому що не порушили права конкретної людини", – додав політик.

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