Во время брифинга премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эта программа охватывает 3 основных направления, а именно: деньги, работа, жилье.
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Правительство внедрило конкретную помощь переселенцам: 3 направления
- Деньги. Каждому переселенцу, переехавшему из зоны боевых действий, государство будет выплачивать минимальную денежную ежемесячную помощь в сумме 2 000 гривен. Без бумаг и бюрократии – через приложение Действие на карту в банке. При этом на каждого внутриперемещенного ребенка государство будет давать родителям или опекунам по 3 тысячи гривен.
- Регионы. Государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда.
- Жилье. Неделю назад правительство приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов, предоставляющих убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях. Программу расширили – теперь деньги будут получать и семьи, принимающие переселенцев у себя дома. Государство будет выплачивать по 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.
Когда решение вступит в силу
Все программы уже утверждены правительством Украины, их реализация начинается с сегодняшнего дня, 21 марта, при регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦНАПами. С 30 марта заработает регистрация переселенцев через Дию.
После войны мы все отстроим. Каждый дом, каждую квартиру, каждое сооружение и все смогут вернуться домой,
– заявил Шмыгаль.