Під час брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ця програма охоплює 3 основні напрямки, а саме: гроші, робота, житло.

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Уряд впровадив конкретну допомогу переселенцям: 3 напрямки

Гроші. Кожному переселенцю, який переїхав з зони бойових дій, держава виплачуватиме мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 000 гривень. Без жодних паперів та бюрократії – через застосунок Дія на картку в банку. При цьому на кожну внутрішньопереміщену дитину держава даватиме батькам або опікунам по 3 000 тисячі гривень.

Кожному переселенцю, який переїхав з зони бойових дій, держава виплачуватиме мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 000 гривень. Без жодних паперів та бюрократії – через застосунок Дія на картку в банку. При цьому на кожну внутрішньопереміщену дитину держава даватиме батькам або опікунам по 3 000 тисячі гривень. Регіони. Держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6 500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці.

Держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6 500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці. Житло. Тиждень тому уряд прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат, які надають прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Програму розширили – тепер кошти будуть отримувати й сім'ї, які безоплатно приймають переселенців у себе вдома. Держава виплачуватиме по 450 гривень в місяць за кожну прийняту людину, як компенсацію за комунальні послуги.

Коли рішення набере чинності

Всі програми вже затверджені урядом України, їхня реалізація розпочинається від нині, 21 березня, за реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня запрацює реєстрація переселенців через Дію.

Після завершення війни ми все відбудуємо. Кожен будинок, кожну квартиру, кожну споруду і всі зможуть повернутись додому,

– заявив Шмигаль.