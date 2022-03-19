Під час воєнного стану військові, окрім зарплати, отримують ще 30 тисяч гривень на місяць як додаткову винагороду. Крім того, за безпосередню участь у бойових діях нараховують 100 тисяч гривень на місяць. Але тут повна ставка залежить від кількості днів із участю у бойових діях.
До теми Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень за місяць до кінця війни
На прикладі сухопутних військ: яка зарплата за повний місяць може бути у військових
Воєнний стан
- Стрілець – 43 244 гривні
- Командир танку – 46 459 гривень
- Головний сержант роти – 46 928 гривень
- Командир батальйону – 54 362 гривні
- Командир бригади – 62 962 гривні
Бойові дії
- Стрілець – 113 244 гривні
- Командир танку – 116 459 гривень
- Головний сержант роти – 116 928 гривень
- Командир батальйону – 124 362 гривні
- Командир бригади – 132 962 гривні
Що потрібно, аби отримати ці гроші
Передусім слід прибути до частини та розпочати виконувати обов'язки за посадою. Далі потрібно надати фінансовій службі реквізити банківської карти будь-якого українського банку. А у разі її відсутності – документи для відкриття банківського рахунку.
Водночас варто з'ясувати в команди, чи справді було видано наказ про зарахування до частини та вступ на посаду.
Порядок виплат грошового забезпечення
- Військова частина подає до Міноборони заявку на отримання грошей.
- Міністерство оборони перераховує гроші військовій частині.
- Військова частина перераховує гроші військовослужбовцю.
До кого звертатися, якщо виникли питання
Якщо у вас залишилися певні питання щодо виплат, передусім слід звернутися до заступника командира щодо роботи з особовим складом. Не вдалося розв'язати проблему, тоді до фінансистів у своїй військовій частині.
Якщо ж надалі залишилися питання – можна зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони: 044 271-35-59 з 8:00 до 8:00 до 18:00.
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Додаткові виплати військовим під час війни: всі деталі / Інфографіка Міноборони
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