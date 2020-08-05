Минсоцполитики ввело пилотный проект, согласно которому родителям вместо "пакета малыша" будут выдавать 5 тысяч гривен. Потратить деньги можно будет только на детские товары в специальных магазинах. Средства вместо "беби-боксов" родителям будут выдавать из-за проблем с тендерными закупками.

Никаких отчетов от родителей не потребуют. В Украине введут специальную систему, согласно которой деньги можно будет потратить только на детские товары в магазинах, которые примут участие в проекте на договорных условиях, рассказал заместитель министра социальной политики Евгений Котик в эфире телеканала ДОМ.

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Контролировать ситуацию будут банк, Минсоцполитики, а также торговая сеть, которая будет принимать участие в проекте.

Мы четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать,

- отмечает Евгений Котик.

Почему решили давать деньги вместо "пакета малыша"

По словам заместителя министра, переход на монетизовану форму программы "пакет малыша" связан с проблемами в тендерных закупках. Проект "пакет малыша" начали в 2018 году, в 2020 его планировали продолжить. Проведение тендерных закупок поручили госучреждению "Государственные закупки", но Антимонопольный комитет отменил тендер.

Сейчас в 8 регионах "пакеты малыша" закончились, в 4 их осталось очень мало. Тем более многие родители отмечали, что хотели бы получить деньги вместо "пакета". Евгений Котик отметил, что купить товары можно будет также и в онлайн-магазинах.

В Минсоцполитики намерены выдавать финансовую помощь родителям в течение 2020 и 2021 года. Однако при определенных обстоятельствах министерство может отменить инициативу.

Как получить средства

Чтобы получить деньги вместо "пакета малыша", нужно в течение 12 месяцев после рождения ребенка обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты и предоставить ряд документов. Также заявление можно оформить в онлайн-формате.