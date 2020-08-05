Мінсоцполітики запровадило пілотний проєкт, згідно з яким батькам замість "пакунку малюка" видаватимуть 5 тисяч гривень. Витратити гроші можна буде лише на дитячі товари у спеціальних магазинах. Кошти замість "бебі-боксів" батькам видаватимуть через проблеми із тендерними закупівлями.

Ніяких звітів від батьків не вимагатимуть. В Україні запровадять спеціальну систему, згідно з якою гроші можна буде витратити тільки на дитячі товари у магазинах, які візьмуть участь у проєкті на договірних умовах, розповів заступник міністра соціальної політики Євген Котик в ефірі телеканалу ДОМ.

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Контролюватимуть ситуацію банк, Мінсоцполітики, а також торгівельна мережа, що братиме участь у проєкті.

Ми чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми й запровадили таку систему, знайшли новий механізм, який дасть змогу це проконтролювати,

– наголошує Євген Котик.

Чому вирішили давати гроші замість "пакунку малюка"

За словами заступника міністра, перехід на монетизовану форму програми "пакунку малюка" пов'язаний з проблемами у тендерних закупівлях. Проєкт "пакунок малюка" розпочали у 2018 році, у 2020 його планували продовжити. Проведення тендерних закупівель доручили держустанові "Державні закупівлі", але Антимонопольний комітет скасував тендер.

Наразі у 8 регіонах "пакунки малюка" закінчились, в 4 їх залишилось дуже мало. Тим більше багато батьків зазначали, що хотіли б отримати гроші замість "пакунку". Євген Котик зазначив, що купити товари можна буде також і в онлайн-магазинах.

У Мінсоцполітики мають намір видавати фінансову допомогу батькам протягом 2020 та 2021 року. Проте за певних обставин міністерство може скасувати ініціативу.

Як отримати кошти

Аби отримати гроші замість "пакунку малюка", потрібно протягом 12 місяців після народження дитини звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту та надати низку документів. Також заяву можна оформити в онлайн-форматі.