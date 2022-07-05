Деньги нужно давать не просто так, а в обмен на реформы

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он подчеркнул, что здесь важно не потом наказать тех, кто украдет, а именно то, чтобы деньги были максимально эффективно использованы. В понимании ЦПК для этого должно быть два условия.

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Во-первых, деньги должны идти не в госбюджет, потому что как только они попадут туда, можно забыть о контроле над ними. По словам Шабунина, есть способы сделать так, чтобы они попали нужному подрядчику, а ненужные были выброшены из тендеров.

Во-вторых, определять того, кто получит деньги, не должна украинская власть. У нее должно быть минимальное влияние, в большей степени относительно того, что нужно восстановить – дорогу, мост, школу, ТЭЦ и т.д. А вот кто именно будет ремонтировать будет определять не власть – это слишком большой соблазн.

Глава правления ЦПК заверил, что реализовать такой механизм возможно. Есть множество возможностей – от отдельного международного фонда до межправительственных соглашений.

Это вопрос политической воли западных союзников и, похоже, они склоняются именно к этой позиции,

– говорит Шабунин.

Это, прежде всего, благодаря тому, что ЦПК, его партнеры и весь общественный сектор убедил Европейский Союз в том, что деньги Украине нужно давать только в обмен на реформы, а не сугубо из-за того, что у нас разрушены здания.

По словам Шабунина, это должно выглядеть так: выделили часть денег – Украина провела реформу – дали следующую часть средств. Такая схема в первую очередь в интересах украинцев, потому что так мы получим и деньги на восстановление Украины, и необходимые реформы.

Шабунин рассказал о том, как нужно ипользовать деньги на восстановление Украины: смотрите видео