Гроші треба давати не просто так, а в обмін на реформи

Про це 24 каналу розказав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він підкреслив, що тут важливо не потім покарати тих, хто вкраде, а саме те, щоб гроші були максимально ефективно використані. У розумінні ЦПК для цього має бути дві умови.

Зверніть увагу Україна розраховує на майже 30 мільярдів доларів підтримки від партнерів: на що підуть гроші

По-перше, гроші повинні йти не в держбюджет, бо щойно вони потраплять туди, можна забути про контроль над ними. За словами Шабуніна, є способи зробити так, щоб вони потрапили потрібному підряднику, а непотрібних було викинуто з тендерів.

По-друге, визначати того, хто отримає гроші, не має українська влада. У неї має бути мінімальний вплив, більшою мірою щодо того, що саме потрібно відновити – дорогу, міст, школу, ТЕЦ тощо. А от хто саме буде ремонтувати визначатиме не влада – це надто велика спокуса.

Голова правління ЦПК запевнив, що реалізувати такий механізм можливо. Є купа можливостей – від окремого міжнародного фонду до міжурядових угод.

Це питання політичної волі західних союзників і, схоже, вони схиляються саме до цієї позиції,

– каже Шабунін.

Це насамперед завдяки тому, що ЦПК, його партнери та увесь громадський сектор переконав Європейський Союз у тому, що гроші Україні потрібно давати лише в обмін на реформи, а не суто через те, що у нас зруйновані будівлі.

За словами Шабуніна, це має виглядати так: виділили частину грошей – Україна зробила реформу – дали наступну частину коштів. Така схема першою чергою в інтересах українців, бо так ми отримаємо і гроші на відбудову України, і необхідні реформи.

Шабунін розповів про те, як потрібно застосовувати гроші на відбудову України: дивіться відео