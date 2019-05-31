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      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды

      ЦРУ 62 Читати новину українською

      Лицензии, разрешения, экологические нормы и взятки. Если вы до сих пор думаете, что в Министерстве экологии и природных ресурсов рьяно заботятся о чистоте окружающей среды, то сейчас мы вам докажем отличное. Журналисты программы "ЦРУ" выяснили, что происходит за дверью одного из ключевых департаментов Минприроды.

      Ежегодно в землю попадает 260 тонн соединений марганца, полтонны ртути и четверть тонны кадмия. А все из-за того, что люди просто выбрасывают в мусорник батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, а также химические и биологические отходы.

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      Вышеупомянутые предметы требуют специальной утилизации. Переработка опасных отходов, – с одной стороны, благородное дело, а с другой – неплохой бизнес. Однако, если вы предприниматель и решили на этом заработать, то приготовьтесь пройти семь кругов бюрократического ада, а в финале, скорее всего, получить отказ. Хотя, эту всю процедуру можно очень легко упростить. За "вознаграждение", которое в законе называется одним словом – взятка.

      В феврале 2019 года могло бы состояться циничное коррупционное соглашение. Чиновник министерства экологии по телефону давал четкие указания директору государственного предприятия "Центр охраны окружающей среды", какой пакет документов должна подать частная фирма "Нафтек" для получения лицензии на утилизацию опасных отходов. Тогда он отдельно отметил "вознаграждение", а именно: 22 тысячи долларов за разрешение на утилизацию 18 видов отходов.


      Батарейки, аккумуляторы и ртутные лампы требуют специальной утилизации

      Коррупционную сделку заключили бы, если бы не одно "но". Этот и другие подобные разговоры уже давно были на контроле Службы безопасности Украины. И по содержанию таких телефонных звонков следователи обнаружили, что чиновник Минэкологии хочет создать монополию.

      План простой: есть десять подконтрольных ему фирм, специализирующихся на утилизации опасных отходов. Каждая из них получает от Минэкологии зеленый свет на соответствующую лицензию. А вот конкуренты, которые претендуют на разрешительные документы, получают сплошные отказы. И так продолжается до тех пор, пока эти конкуренты не находят другие пути решения вопроса. Конечно, неофициальные и небесплатные.

      Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, которые не имеют реальных производственных мощностей для их утилизации. Поэтому утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась,
      – сообщили в СБУ.

      Кроме того, сотрудники СБУ в домах фигурантов дела, личных транспортных средствах и учреждении обнаружили документацию, носители информации, деньги, которые указывают на причастность к незаконным сделкам должностных лиц Министерства.

      Задержание фигурантов дела

      Участники сделок

      Если верить материалам уголовного дела, главными фигурантами дела были:

      • Заместитель начальника Управления по вопросам оценки воздействия на окружающую среду Сергей Жукаускас.
      • Директор Департамента экологической безопасности Сергей Лукьянчук.
      • Исполняющий обязанности генерального директора Государственного предприятия "Центр охраны окружающей среды" Александр Попович.

      Все они создали слаженный механизм получения лицензий и разрешений. А вот контролем по выдаче подобных лиценций занимался Виктор Вакараш. Он не фигурирует в уголовном производстве. Но именно его подписью утверждались все разрешения на утилизацию опасных отходов

      Віктор Вакараш
      Виктор Вакараш

      СБУ тщательно принялась расследовать это дело. В ходе следственных действий у одного из должностных лиц Минэкологии правоохранители обнаружили банковскую ячейку, из которой изъяли 200 тысяч долларов, 9 тысяч евро и документы. По банковским сведениям, трижды за последние полгода ее посещала жена того же самого Лукьянчука, по его же поручению.

      Больше – смотрите в выпуске.

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      Теги: Новости Украины Деньги Расследования Журналисты Министерство экологии Экология ЦРУ СБУ Взятка
      Источник: 24 канал
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