Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди

Ліцензії, дозволи, екологічні норми й хабарі. Якщо ви досі думаєте, що у Міністерстві екології та природних ресурсів завзято піклуються про чистоту навколишнього середовища, то зараз ми вам доведемо відмінне. Журналісти програми "ЦРУ" з'ясували, що відбувається за дверима одного з ключових департаментів Мінприроди.

Щороку у землю потрапляє 260 тонн сполук марганцю, півтонни ртуті й чверть тонни кадмію. А все через те, що люди викидають просто у смітник батарейки, акумулятори, ртутні лампи, а також хімічні та біологічні відходи.

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Вищезгадані предмети потребують спеціальної утилізації. Перероблювання небезпечних відходів, з одного боку шляхетна справа, а з іншого – непоганий бізнес. Однак, якщо ви підприємець і вирішили на цьому заробити, то приготуйтеся пройти сім кіл бюрократичного пекла, а у фіналі, скоріш за все, отримати відмову. Хоча, цю всю процедуру можна дуже легко спростити. За "винагороду", яка у законі України називається одним словом – хабар.

У лютому 2019 року могла б відбутися цинічна корупційна угода. Чиновник міністерства екології телефоном давав чіткі вказівки директору державного підприємства "Центр охорони довкілля", який пакет документів має подати приватна фірма "Нафтек" для отримання ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. Тоді він окремо наголосив на "винагороді", а саме: 22 тисячі доларів за дозвіл на утилізацію 18 видів відходів.



Батарейки, акумулятори та ртутні лампи потребують спеціальної утилізації

Корупційну угоду таки б уклали, якби не одне "але". Ця та інші подібні розмови вже давно були на контролі Служби безпеки України. І за змістом отаких телефонних дзвінків слідчі виявили, що чиновник Мінекології хоче створити монополію.

План простий: є десять підконтрольних йому фірм, що спеціалізуються на утилізації небезпечних відходів. Кожна із них отримує від Мінекології зелене світло на відповідну ліцензію. А от конкуренти, що претендують на дозвільні документи, отримують суцільні відмови. І так триває доти, доки ці конкуренти не знаходять інші шляхи розв'язання питання. Звичайно неофіційні та небезкоштовні.

Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації. Відтак утилізація відходів здійснювалась у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась,

– повідомили в СБУ.

Крім того, співробітники СБУ у будинках фігурантів справи, особистих транспортних засобах та банківській установі виявили документацію, носії інформації, гроші, які вказують на причетність до незаконних оборудок посадовців Міністерства.

Затримання фігурантів справи

Учасники оборудок

Якщо вірити матеріалам кримінальної справи, то головними фігурантами справи були:

• Заступник начальника Управління з питань оцінки впливу на довкілля Сергій Жукаускас.

• Директор Департаменту екологічної безпеки Сергій Лук'янчук.

• Виконуючий обов'язки генерального директора Державного підприємства "Центр охорони довкілля" Олександр Попович.

Всі вони створили злагоджений механізм отримання ліцензій і дозволів. А от контролем із видачі подібних ліценцій займався Віктор Вакараш. Він не фігурує в кримінальному провадженні. Але саме його підписом затверджувалися усі дозволи на утилізацію небезпечних відходів



Віктор Вакараш

СБУ ретельно взялася розслідувати цю справу. У ході слідчих дій в одного з посадовців Мінекології, правоохоронці виявили банківську скриньку, з якої вилучили 200 тисяч доларів, 9 тисяч євро та документи. За банківськими відомостями, тричі за останні пів року її відвідувала дружина того ж самого Лук'янчука, за його ж дорученням.