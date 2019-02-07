Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес

В Украине ежегодно на свалки отправляют около 52 миллионов кубометров бытовых отходов. И это – только по официальной информации. Рассказываем, почему это является проблемой и кто наживается на нелегальных свалках.

Сколько в Украине нелегальных свалок

Сегодня в Украине официально насчитывают 5500 свалок и полигонов общей площадью более 8,5 тысяч га (чуть больше, чем территория Ивано-Франковска). Из них 309 – перегружены (5,7%). Еще 1347 (25%) не соответствуют нормам экологической безопасности, а 1659 (30%) – не паспортизированы.

Минприроды в 2016 году создало интерактивную Экокарту нелегальных свалок. Каждый гражданин имеет возможность добавить туда информацию об участке, на который незаконно выбрасывают мусор. Полученную информацию Минприроды направляет в органы местной власти с требованием его ликвидировать. Сейчас 1418 отметок на карте имеет только Киев и его окрестности. На почти 500 обращений уже отреагировали, другие – рассматривают.

Как пояснили в Министерстве, цель внедрения сервиса – ускорение и усиление процесса очистки территорий областей от несанкционированных и неконтролируемых свалок отходов. Так, в 2018 году было обработано более 4 500 обращений, поступивших на сервис.

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Добавить информацию о свалке может любой гражданин Украины. Для этого достаточно:

1. Скачать мобильное приложение "Экомапа" с функцией онлайн-оповещения о обнаруженных свалках.

2. Сфотографировать обнаруженную свалку.

3. Отправить фото через приложение с указанными координатами стихийной свалки.

Или

1. Сфотографировать обнаруженную свалку.

2. Зайти на сайт.

3. Зарегистрироваться.

4. Отправить обращение.





Добавить информацию о нелегальной свалке может любой желающий

Однако, по словам эколога Александра Соколенко, информация на ресурсе не является полной и не отражает реальной картины. По его словам, точное количество нелегальных свалок в Украине установить невозможно и статистики такой никто не ведет. Сделать это сложно, ведь большие города засоряют по периметру – отходов много. Также под каждым селом есть свалка или даже несколько, в зависимости от размера населенного пункта. В большинстве случаев – это просто куча мусора в поле или лесу.

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Однако, даже если свалка и легальная, это абсолютно не означает ее безопасность для окружающей среды. Скажем, часто подобные места сбора мусора не имеют отвода фильтрата, который там образуется. То есть объект вроде и легальный, но работает как незаконная свалка по факту. Как один из примеров эколог приводит свалку возле села Новые Петровцы под Киевом.

"Она легальная, однако там никаких мер по контролю за загрязнением не происходит. Просто огромная куча мусора, как террикон, посреди поля. А туда свозят мусор из окрестных деревень, фактически каждые 15 минут заезжает мусоровоз", – рассказывает эксперт.

Стоит отметить, что на легальную свалку нельзя просто приехать и выбросить отходы. Территория обычно ограждена, есть шлагбаум, а каждую машину взвешивают и, согласно весу или объему мусора, высчитывают стоимость за пользование свалкой.

Бизнес на мусоре – как это работает?

Незаконные свалки пагубно влияют на экологию и презентабельность населенных пунктов Украины, однако это – прибыльное дело для тех, кто способен зарабатывать даже на мусоре. Но, в подавляющем большинстве случаев, такой бизнес, как и сами свалки – нелегальный. Эколог Александр Соколенко в комментарии 24 каналу рассказал о нескольких вариантах деятельности таких компаний.

По его словам, существует немало фирм, которые предлагают услуги по вывозу отходов. Ими пользуются в основном крупные предприятия, однако есть исключения. Например, после строительства жилых комплексов остается много мусора. Тогда застройщики пользуются услугами таких фирм, которые КАМАЗами забирают эти отходы, и едут они куда угодно.

"Чтобы вывезти все это, скажем, на специальную свалку строительных отходов, нужно заплатить. Ведь легальные свалки оформлены как коммунальные предприятия, там есть администрация. А перевозчики, которые занимаются нелегальным бизнесом, не хотят никому платить. Поэтому часто все просто вывозят за город или в леса", – пояснил эксперт.

Фирмы, которые предоставляют подобные услуги, должны иметь соответствующий пакет документов, конкретный адрес, офис, сайт и т. д. Если указан только номер телефона – это должно вызвать сомнения.



Некоторые незаконные свалки приносят доходы их владельцам"

Еще один способ заработка на мусоре – "присвоение" нелегальных свалок. То есть она функционирует как вполне законная, а за вывоз мусора туда ее "владельцы" взимают плату. Однако делают они это бесконтрольно, не имеют соответствующих разрешений и, конечно, не платят налоги.

Например, есть какая-то свалка, куда годами нелегально свозился мусор. А потом появляются какие-то ребята, которые почему-то начинают собирать деньги за это. Просто кто-то возглавляет этот процесс и, собственно, на этом делает бизнес,

– объясняет эксперт.

"Владельцы" таких свалок должны быть наказаны – по крайней мере за уклонение от уплаты налогов. Фактически они просто занимаются предпринимательством, при этом не регистрируя официально свои фирмы. Кроме того, их можно привлечь за нарушение экологического законодательства, если они имеют отношение к загрязнению окружающей среды и это можно доказать.

Есть ряд законов, где предусмотрены штрафные санкции за подобную деятельность. Например, если это лес, то действуют нормы лесного кодекса. Существует ответственность, как за сам факт сброса отходов (взыскания может достигать нескольких тысяч гривен), так и система начисления ущерба за это. Последнее зависит от количества отходов, которые были сброшены нелегально, и штраф может достигать нескольких сотен тысяч гривен.

"Одно дело, если это "Газель" выехала с пенопластом, другое – если десять Камазов вывезли ртутные лампы. Стоимость ущерба рассчитывает экологическая инспекция, которая и фиксирует факт преступления", – говорит Александр Соколенко.

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Чтобы подтвердить преступление, нужно либо поймать виновников "на горячем", либо доказать это во время следственных действий. Однако, по словам эксперта, на нарушения, которые касаются экологии, полиция как правило не обращает должного внимания.

У нас такая система, что, скажем, ограбление – это серьезно, а экология – "то такое". Уголовное производство открывается и продолжается бесконечно. Случаи наказаний мне лично не известны, но я знаю много дел, которые полиция игнорирует. Возможно, первые и есть, но я не слышал ни разу, чтобы дело довели до суда,

– объясняет эксперт.

Как ликвидировать свалки?

Существуют технологии рекультивации свалок, но на это нужно много средств. Поэтому сегодня в Украине они просто существуют и с каждым годом только увеличиваются в масштабах. По словам эколога, ликвидировать их все сейчас нереально, но замедлить "разрастания" – возможно.

Лучшим выходом из ситуации является не попытка постфактум решать проблему, когда свалка уже есть, а принятие нормального цивилизованного законодательства, которое будет предусматривать сортировку и переработку отходов. Когда у нас будет переработка и безопасная утилизация, то проблема свалок со временем отпадет сама собой. То есть она останется, но совсем не в тех объемах,

– говорит эколог.

Один из способов ликвидации свалок – превращение их в экологически безопасные объекты. Например, в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) свалку просто засыпали слоем земли и посадили на этой территории ботанический сад. Сейчас на месте кучи мусора – одна из крупнейших в Европе коллекций пальм. То есть, место сбора мусора превратили не только в безопасный, но и в туристически привлекательный объект



Парк Palmetum создали на месте 40-метровой кучи мусора