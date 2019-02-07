Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес

В Україні щороку на звалища відправляють близько 52 мільйонів кубометрів побутових відходів. І це – лише за офіційною інформацією. Розповідаємо, чому це є проблемою і хто наживається на нелегальних сміттєзвалищах.

Скільки в Україні нелегальних сміттєзвалищ

Сьогодні в Україні офіційно налічують 5500 сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 8,5 тисяч га (трохи більше, ніж територія Івано-Франківська). Із них 309 – перевантажені (5,7%). Ще 1347 (25%) не відповідають нормам екологічної безпеки, а 1659 (30%) – не паспортизовані.

Мінприроди у 2016 році створило інтерактивну Екомапу нелегальних сміттєзвалищ. Кожен громадянин має можливість додати туди інформацію про ділянку, на яку незаконно викидають сміття. Отриману інформацію Мінприроди надсилає до органів місцевої влади з вимогою їх ліквідувати. Наразі 1418 позначок на карті має лише Київ та його околиці. На майже 500 звернень уже відреагували, інші – розглядають.

Як пояснили у Міністерстві, мета впровадження сервісу – пришвидшення та пожвавлення процесу очищення територій областей від несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів. Так, у 2018 році було опрацьовано понад 4 500 звернень, які надійшли на сервіс.

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Додати інформацію про сміттєзвалище може будь-який громадянин України. Для цього достатньо:

1. Завантажити мобільний додаток "Екомапа" із функцією онлайн-сповіщення про виявлені сміттєзвалища.

2. Сфотографувати виявлене сміттєзвалище.

3. Надіслати фото через додаток з указаними координатами стихійного сміттєзвалища.

Або

1. Сфотографувати виявлене сміттєзвалище.

2. Зайти на сайт.

3. Зареєструватися.

4. Надіслати звернення.



Додати інформацію про нелегальне звалище може будь-хто

Проте, за словами еколога Олександра Соколенка, інформація на ресурсі не є повною і не відображає реальної картини. За його словами, точну кількість нелегальних сміттєзвалищ в Україні встановити неможливо і статистики такої ніхто не веде. Зробити це складно, адже великі міста засмічують по периметру – відходів багато. Також під кожним селом є звалище чи навіть декілька, залежно від розміру населеного пункту. У більшості випадків – це просто купа сміття у полі чи лісі.

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Однак, навіть якщо звалище і легальне, це абсолютно не означає його безпечність для навколишнього середовища. Скажімо, часто подібні місця збору сміття не мають відводу фільтрату, який там утворюється. Тобто об'єкт ніби і легальний, але працює як незаконне звалище по факту. Як один із прикладів еколог наводить сміттєзвалище біля села Нові Петрівці під Києвом.

"Воно легальне, однак там жодних заходів з контролю за забрудненням не відбувається. Просто величезна купа сміття, як терикон, посеред поля. А туди звозять сміття з навколишніх сіл, фактично кожні 15 хвилин заїжджає сміттєвоз", – розповідає експерт.

Варто зазначити, що на легальне сміттєзвалище не можна просто приїхати і викинути відходи. Територія зазвичай огороджена, є шлагбаум, а кожну машину зважують і, відповідно до ваги чи об’єму сміття, вираховують вартість за користування звалищем.

Бізнес на смітті – як це працює?

Незаконні звалища згубно впливають на екологію та презентабельність населених пунктів України, проте це – прибуткова справа для тих, хто здатен заробляти навіть на смітті. Але, у переважній більшості випадків, такий бізнес, як і самі сміттєзвалища – нелегальний. Еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу розповів про кілька варіантів діяльності таких компаній.

За його словами, існує чимало фірм, які пропонують послуги з вивезення відходів. Ними користуються переважно великі підприємства, однак є винятки. Наприклад, після будівництва житлових комплексів залишається багато сміття. Тоді забудовники користуються послугами таких фірм, які КАМАЗами забирають ці відходи, і їдуть вони куди завгодно.

"Щоб вивезти все це, скажімо, на спеціальне звалище будівельних відходів, потрібно заплатити. Адже легальні сміттєзвалища оформлені як комунальні підприємства, там є адміністрація. А перевізники, які займаються нелегальним бізнесом, не хочуть нікому платити. Тому часто все вивозять просто за місто чи у ліси", – пояснив експерт.

Фірми, які надають подібні послуги, повинні мати відповідний пакет документів, конкретну адресу, офіс, сайт тощо. Якщо вказаний лише номер телефону – це має викликати сумніви.



Деякі незаконні сміттєзвалища приносять доходи їх "власникам"

Ще один спосіб заробітку на смітті – "привласнення" нелегальних сміттєзвалищ. Тобто воно функціонує як цілком законне, а за вивіз сміття туди його "власники" стягують плату. Проте роблять вони це безконтрольно, не мають відповідних дозволів і, звісно, не платять податки.

Наприклад, є якесь звалище, куди роками нелегально звозилося сміття. А потім з'являються якісь хлопці, які чомусь починають збирати гроші за це. Просто хтось очолює цей процес і, власне, на цьому робить бізнес,

– пояснює експерт.

"Власники" таких звалищ мали б бути покарані – принаймні за ухиляння від сплати податків. Фактично вони просто займаються підприємництвом, при цьому не реєструючи офіційно свої фірми. Крім того, їх можна притягнути за порушення екологічного законодавства, якщо вони мають стосунок до забруднення довкілля і це можна довести.

Є низка законів, де передбачені штрафні санкції за подібну діяльність. Наприклад, якщо це ліс, то діють норми лісового кодексу. Існує відповідальність як за сам факт скидання відходів (стягнення може сягати кількох тисяч гривень), так і система нарахування шкоди за це. Останнє залежить від кількості відходів, які були скинуті нелегально, і штраф може сягати кількох сотень тисяч гривень.

"Одна справа, якщо це "Газель" виїхала з пінопластом, інша – якщо десять КАМАЗів вивезли ртутні лампи. Вартість шкоди розраховує екологічна інспекція, яка і фіксує факт злочину", – говорить Олександр Соколенко.

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Щоб підтвердити злочин, потрібно або спіймати винуватців "на гарячому", або довести це під час слідчих дій. Однак, за словами експерта, на порушення, які стосуються екології, поліція як правило не звертає належної уваги.

У нас така система, що, скажімо, пограбування – це серйозно, а екологія – "то таке". Кримінальне провадження відкривається і триває нескінченно. Випадки покарань мені особисто не відомі, але я знаю про багато справ, які поліція ігнорує. Можливо, перші і є, але я не чув жодного разу, щоб справу довели до суду,

– пояснює експерт.

Як ліквідувати сміттєзвалища?

Існують технології рекультивації звалищ, але на це потрібно багато коштів. Тому сьогодні в Україні вони просто існують і з кожним роком лише збільшуються у масштабах. За словами еколога, ліквідувати їх усі зараз нереально, але уповільнити "розростання" – можливо.

Кращим виходом із ситуації є не намагання постфактум вирішувати проблему, коли звалище уже є, а ухвалення нормального цивілізованого законодавства, яке передбачатиме сортування і переробку відходів. Коли у нас буде переробка відходів і безпечна утилізація, то проблема звалищ з часом відпаде сама собою. Тобто вона залишиться, але зовсім не в тих об'ємах,

– говорить еколог.

Один зі способів ліквідації сміттєзвалищ – перетворення їх на екологічно безпечні об'єкти. Наприклад, у Санта-Крус-де-Тенерифе (Іспанія) звалище просто засипали шаром землі і посадили на цій території ботанічний сад. Зараз на місці купи сміття – одна із найбільших у Європі колекцій пальм. Тобто місце збору сміття перетворили не лише на безпечний, а й на туристично привабливий об’єкт



Парк Palmetum створили на місці 40-метрової купи сміття